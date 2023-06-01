В конце марта в барнаульском баре "Спичка" проходила вечеринка, на которую, по информации Telegram-канала Baza, могли попасть все желающие старше 14 лет.

Во время мероприятия организаторы объявили среди присутствовавших конкурс на танец с сексуальным подтекстом.

На сцену вышли мужчина с бородой и девушка. Они исполнили "грязный" танец на публику, которая снимала это на видео.