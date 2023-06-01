В Барнауле ищут мужчину, который устроил развратный танец с девочкой. Что известно
В краевой столице ведутся разбирательства из-за "грязного" танца бородатого парня и несовершеннолетней
01 июня 2023, 12:36, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за непристойного танца мужчины с несовершеннолетней девушкой в баре во время вечеринки.
Сейчас идут поиски подозреваемого. Что известно о произошедшем – читайте на amic.ru.
Что случилось?
В конце марта в барнаульском баре "Спичка" проходила вечеринка, на которую, по информации Telegram-канала Baza, могли попасть все желающие старше 14 лет.
Во время мероприятия организаторы объявили среди присутствовавших конкурс на танец с сексуальным подтекстом.
На сцену вышли мужчина с бородой и девушка. Они исполнили "грязный" танец на публику, которая снимала это на видео.
И что, ролик попал в Сеть?
Да, видео непристойного танца попало в Сеть. Им заинтересовалась полиция.
Как выяснилось, девушке на кадрах всего 15 лет.
Так что мужчину готовятся обвинить.
12:47:41 01-06-2023
Может нужно разобраться с родителями и хозяевами ночнрго клуба?! Мужчина болжен был паспорт проверить перед танцем?! По виду возраст не всегда определяется
14:30:47 01-06-2023
Гость (12:47:41 01-06-2023) Может нужно разобраться с родителями и хозяевами ночнрго клу... Новость в Инциденте Вконтакте посмотрите за 26 марта. Там в комментариях есть видео без блюра и видно лицо девочки. Судя по лицу - подросток.
16:09:35 01-06-2023
моралофаг (14:30:47 01-06-2023) Новость в Инциденте Вконтакте посмотрите за 26 марта. Там в ... На банкфаксе видео есть, только у бабы рожа замазана, а вот бородатому по лицу самому 15 лет, молодой он, просто с бородой.
12:52:48 01-06-2023
вечренка для тех кто старше 14 лет. и танец с сексуальным подтекстом... у организаторов с головой не лады?
12:56:01 01-06-2023
а ведь детям до 18 лет после 23-00 нельзя находиться вне дома без родителей
12:56:03 01-06-2023
Во время мероприятия организаторы объявили среди присутствовавших конкурс на танец с сексуальным подтекстом. --- А к инициаторам конкурса претензий нет?
12:57:25 01-06-2023
С девочкой, которая, судя по танцу, уже очень давно НЕ девочка! Её родителей не хотите разыскать?
13:03:34 01-06-2023
где танец посмотреть?
14:52:44 06-06-2023
Гость (13:03:34 01-06-2023) где танец посмотреть?... 101
13:16:32 01-06-2023
Гость (12:57:25 01-06-2023) С девочкой, которая, судя по танцу, уже очень давно НЕ девоч... Её родителей не хотите разыскать? --- Они не разыскивают, они "ищут"))))))
13:03:59 01-06-2023
Организаторов в первую очередь трясти надо, заведению заблокировать все счета, быстро укажут зачинщика. А парня отпустите, он сам жертва...
15:33:57 01-06-2023
Гость (13:03:59 01-06-2023) Организаторов в первую очередь трясти надо, заведению заблок... Нашли жертву. Ну да, с мужчин у нас спроса нет. Чего с них взять? Не унижайте нормальных мужчин, относясь к некоторым индивидуумам, как к недееспособным.
19:16:01 01-06-2023
Гость (15:33:57 01-06-2023) Нашли жертву. Ну да, с мужчин у нас спроса нет. Чего с них в... Минуса к моему комментарию лишь подтверждают, что с мужчин у нас спроса нет. К ним общество относится как к недееспособным, дискредитируя при этом нормальных. А нормальные-то есть.
13:10:12 01-06-2023
В Барнауле всех кто мохнатку под носом развёл, арестовать и допросить
14:39:33 01-06-2023
Бред какой-то. Нормальная защита оправдает парня за 1 минуту. Откуда ему знать сколько лет девушке? Щас мадам в 15 выглядят на 30. А вот к организаторам большой вопрос. На развратный конкурс участвовать пригласили ребёнка, не удостоверились в возрасте это раз. Вообще на вечеринке где вход с 14 лет нельзя проводить такие конкурсы это два. Тут к организаторам статью надо применять за развращение малолетних причём массовое.
14:41:31 01-06-2023
Борода теперь пригодится в тюрьме, остальным наука. Хотя мозга нет, считай калеки!
15:04:54 01-06-2023
Если бородатый без трусов то это вахабит, там статья покруче, чем малалеткам титьки мять... Давно пора этими папуасами заняться .
15:33:48 01-06-2023
Ну не выпускайте вы своих дитачек до 18 лет никуда! А то мало ли что!
23:04:47 01-06-2023
Взяли девченке жизнь усложнили. Действия там обоюдные, все веселятся, органы молодцы галочки ставят. Девченку теперь благодаря органам и СМИ каждый прохожий знает и чепчики при встречи кидает...каждый преследовал свой интерес...зачем ловить реальных насильников, вот ведь раскрытое преступление :)