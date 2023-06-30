"Стартап как диплом". В АлтГТУ прошла защита выпускных квалификационных работ

Выпускники представили реально существующие бизнес-проекты

30 июня 2023, 11:27, ИА Амител

Защита ВКР / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Двое выпускников АлтГТУ им. И.И. Ползунова успешно защитили свои дипломы, созданные в рамках программы "Стартап как диплом", которая направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку молодежного бизнеса. Дипломы представляли собой реально существующие бизнес-проекты.

Студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ представили работы, посвященные переработке пищевых отходов с последующим получением биогумуса.

В проекте Данила Добрынина "Разработка технологии получения биогумуса из пищевых отходов методом вермекомпостирования" ключевую роль играли черви, которые осуществляли переработку пищевых отходов.

"Технология предполагает переработку пищевых отходов, которые в больших количествах образуются как в быту, так и на предприятиях. Черви перерабатывают эти отходы, и мы из них получаем удобрение. Его можно использовать в сельском хозяйстве, конкретно мы были нацелены на использовании удобрения в тепличных хозяйствах", – рассказывает Данил Добрынин.

Участие в программе "Стартап как диплом" позволило не только написать хорошую работу, но и просчитать ее экономическую составляющую.

"Стоимость технологии составит 150 тысяч рублей. Если считать с необходимым оборудованием, то нужно около 2 млн рублей", – говорит студент.









Защита дипломов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Еще один выпускник-эколог – Никита Воронин – исследовал переработки пищевых отходов с использованием Ахатины гигантской.

"Биогумус получаем благодаря улиткам. Отходы подаем в контейнеры к моллюскам, они их едят, а мы в процессе пищеварения получаем более простые вещества, которые в дальнейшем можно использовать в сельском хозяйстве, – рассказывает Воронин.

Также он добавил, что стадо улиток может за ночь съесть целый огород. Но нашим регионам это не грозит из-за высоких перепадов температур.

Видеосюжет о разработках студентов можно посмотреть здесь.