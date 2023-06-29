Зефир из ревеня. АлтГТУ участвует в масштабном агрофоруме "День сибирского поля"
И представляет свои разработки
29 июня 2023, 11:30, ИА Амител
В среду, 28 июня, в Павловском районе прошел первый день масштабного агрофорума "День сибирского поля". На нем АлтГТУ им. И.И. Ползунова представил разработки студенческого конструкторского бюро, инжинирингового центра "ХимБиоМаш" и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.
На форуме от технического вуза:
- студенты конструкторского бюро презентовали машины и оборудование сельскохозяйственного назначения;
- экологи демонстрировали работу умной установки водоочистки от различных примесей;
- инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" и институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии организовал дегустацию функциональных напитков и продуктов питания;
- выпускница кафедры технологии продуктов питания Дарья Витухина представила пищевой концентрат напитка с малиной на основе пророщенных семян амаранта и пшеницы.
"Семена амаранта – продукт богатый по своему витаминному и минеральному составу. Проращивание позволило добиться высокой пищевой ценности и хорошей усвояемости готового продукта", – говорит Дарья.
Она подобрала технологию, помогающую ускорить процесс проращивания зерна, а также режимы сушки, позволяющие сохранить питательные вещества зерновых культур. В качестве вкусоароматической добавки использована малина сублимированная.
Еще среди новинок были:
- паста кондитерская с мукой подсолнечной, которая позволяет повысить содержание белка в пять раз по сравнению с контрольной рецептурой и увеличивать объем аминокислот и элементов;
- зефир из ревеня с натуральными красителями, он содержит больше пищевых волокон, каротиноидов, калия, кальция, магния и фосфора, чем из яблока;
- безглютеновый бисквит с тыквенным пюре вместо муки пшеничной, он содержит больше пищевых волокон, каротиноидов, фосфора, калия и магния, чем обычный.
Во второй день форума гостей приглашают попробовать лимонады на основе базилика и огурца. А также хлебцы нутовые, кексы с пищевыми волокнами облепихи, полезное печенье и зефир.
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