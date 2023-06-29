Зефир из ревеня. АлтГТУ участвует в масштабном агрофоруме "День сибирского поля"

И представляет свои разработки

29 июня 2023, 11:30, ИА Амител

АлтГТУ на "Дне поля" / Фото: пресс-служба вуза

В среду, 28 июня, в Павловском районе прошел первый день масштабного агрофорума "День сибирского поля". На нем АлтГТУ им. И.И. Ползунова представил разработки студенческого конструкторского бюро, инжинирингового центра "ХимБиоМаш" и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

На форуме от технического вуза:

студенты конструкторского бюро презентовали машины и оборудование сельскохозяйственного назначения;

экологи демонстрировали работу умной установки водоочистки от различных примесей;

инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" и институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии организовал дегустацию функциональных напитков и продуктов питания;

выпускница кафедры технологии продуктов питания Дарья Витухина представила пищевой концентрат напитка с малиной на основе пророщенных семян амаранта и пшеницы.

"Семена амаранта – продукт богатый по своему витаминному и минеральному составу. Проращивание позволило добиться высокой пищевой ценности и хорошей усвояемости готового продукта", – говорит Дарья.

Она подобрала технологию, помогающую ускорить процесс проращивания зерна, а также режимы сушки, позволяющие сохранить питательные вещества зерновых культур. В качестве вкусоароматической добавки использована малина сублимированная.

Еще среди новинок были:

паста кондитерская с мукой подсолнечной, которая позволяет повысить содержание белка в пять раз по сравнению с контрольной рецептурой и увеличивать объем аминокислот и элементов;

зефир из ревеня с натуральными красителями, он содержит больше пищевых волокон, каротиноидов, калия, кальция, магния и фосфора, чем из яблока;

безглютеновый бисквит с тыквенным пюре вместо муки пшеничной, он содержит больше пищевых волокон, каротиноидов, фосфора, калия и магния, чем обычный.

Во второй день форума гостей приглашают попробовать лимонады на основе базилика и огурца. А также хлебцы нутовые, кексы с пищевыми волокнами облепихи, полезное печенье и зефир.