Стартовал прием заявок на федеральный конкурс тренеров по бережливому производству

Он продлится до 27 мая

18 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Иллюстрация предоставлена КАУ "АЦКР"

Представители предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" сразятся в федеральном конкурсе "Тренер по бережливому производству – 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй". Его проводит АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" для поддержки системного обучения бережливому производству. Подать заявку можно до 27 мая 2024 года.

С какой целью проводят конкурс?

Конкурс предоставляет участникам возможность заявить о себе в профессиональной среде, обменяться успешным опытом и определить перспективы личного развития. Его проводят уже в третий раз.

"За время реализации нацпроекта в Алтайском крае подготовлено более 130 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Из них силами Регионального центра компетенций – 79 человек. Все они являются потенциальными участниками конкурса", – рассказал руководитель регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер. По его словам, сотрудники предприятий Алтая ежегодно принимают участие в этом конкурсе. В 2022 году руководитель проектов по развитию производственной системы ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Алексей Скворцов стал одним из 13 финалистов.

В каких дисциплинах сразятся участники?

Они продемонстрируют свои способности и подходы к обучению в трех номинациях:

Тренер по бережливому производству на предприятии – участнике нацпроекта. Система обучения бережливому производству. Тренер РЦК.

Как и где определят победителя?

Финалисты соберутся в Москве 15 августа в Академии производительности Федерального центра компетенций (ФЦК). Чтобы одержать победу, участникам нужно будет представить собственный разработанный мастер-класс и продемонстрировать умение проводить презентации.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм).

Как бережливые инструменты нацпроекта помогают производству?

Программы бережливого производства способствуют усовершенствованию производства. Многие компании – участники нацпроекта уже отметили положительную динамику.

Так, производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Мороз" повысил производительность труда и совершенствует новый цех.

Сотрудники компаний ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Русская кожа Алтая" освоили принципы бережливого производства и применили их для оптимизации рабочих процессов.

Они проанализировали текущее состояние производства, выявили слабые стороны, предложили улучшения, успешно их внедрили, что способствовало достижению поставленных целей.

Напомним, в текущем году предприятия Алтайского края получат возможность предложить свои кейсы участникам Кубка по рационализации и производительности. Турнир для лучших модернизаторов страны среди участников нацпроекта "Производительность труда", предполагает решение актуальных производственных задач. Лучшие идеи внедрят в деятельность компаний по всей России.