Стартовал прием заявок на федеральный конкурс тренеров по бережливому производству
Он продлится до 27 мая
18 апреля 2024, 16:30, ИА Амител
Представители предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" сразятся в федеральном конкурсе "Тренер по бережливому производству – 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй". Его проводит АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" для поддержки системного обучения бережливому производству. Подать заявку можно до 27 мая 2024 года.
С какой целью проводят конкурс?
Конкурс предоставляет участникам возможность заявить о себе в профессиональной среде, обменяться успешным опытом и определить перспективы личного развития. Его проводят уже в третий раз.
"За время реализации нацпроекта в Алтайском крае подготовлено более 130 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Из них силами Регионального центра компетенций – 79 человек. Все они являются потенциальными участниками конкурса", – рассказал руководитель регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер. По его словам, сотрудники предприятий Алтая ежегодно принимают участие в этом конкурсе. В 2022 году руководитель проектов по развитию производственной системы ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Алексей Скворцов стал одним из 13 финалистов.
В каких дисциплинах сразятся участники?
Они продемонстрируют свои способности и подходы к обучению в трех номинациях:
- Тренер по бережливому производству на предприятии – участнике нацпроекта.
- Система обучения бережливому производству.
- Тренер РЦК.
Как и где определят победителя?
Финалисты соберутся в Москве 15 августа в Академии производительности Федерального центра компетенций (ФЦК). Чтобы одержать победу, участникам нужно будет представить собственный разработанный мастер-класс и продемонстрировать умение проводить презентации.
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм).
Как бережливые инструменты нацпроекта помогают производству?
Программы бережливого производства способствуют усовершенствованию производства. Многие компании – участники нацпроекта уже отметили положительную динамику.
Так, производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Мороз" повысил производительность труда и совершенствует новый цех.
Сотрудники компаний ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Русская кожа Алтая" освоили принципы бережливого производства и применили их для оптимизации рабочих процессов.
Они проанализировали текущее состояние производства, выявили слабые стороны, предложили улучшения, успешно их внедрили, что способствовало достижению поставленных целей.
Напомним, в текущем году предприятия Алтайского края получат возможность предложить свои кейсы участникам Кубка по рационализации и производительности. Турнир для лучших модернизаторов страны среди участников нацпроекта "Производительность труда", предполагает решение актуальных производственных задач. Лучшие идеи внедрят в деятельность компаний по всей России.
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