Старый дом начали сносить в Железнодорожном районе Барнаула

Он был признан аварийным девять лет назад

30 мая 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле приступили к сносу многоквартирного дома по улице Ярных, 25, сообщили в мэрии.

Дом был введён в эксплуатацию в 1940 году, а в 2014-м его признали аварийным. Процесс расселения жильцов в рамках краевой адресной программы завершился в этом году.

В пресс-службе отметили, что с начала 2023-го в Железнодорожном районе ликвидировали уже семь ветхих домов, ещё четыре находятся в процессе сноса.

Работы в этом направлении продолжаются.