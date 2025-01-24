Стас Михайлов выступит в Барнауле с ярким и грандиозным юбилейным концертом

В Барнауле 26 марта 2025 года в "Титов-Арене" с большим юбилейным концертом выступит народный артист России Стас Михайлов.

"Артист пребывает в отличной форме, его тур по стране в самом разгаре, выступления всегда горячи и зажигательны. Зрителей ждет россыпь народных хитов, а также уже успевшие полюбиться новые песни, не покидающие чарты ведущих стриминговых сервисов. Лучшие песни и все хиты артиста на грандиозном шоу, которое нельзя пропустить", – отметили организаторы.