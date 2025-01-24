Стас Михайлов выступит в Барнауле с ярким и грандиозным юбилейным концертом
Шоу, в которое вошло почти три десятка лучших песен, готовят ведущие специалисты индустрии развлечений
24 января 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 26 марта 2025 года в "Титов-Арене" с большим юбилейным концертом выступит народный артист России Стас Михайлов.
"Артист пребывает в отличной форме, его тур по стране в самом разгаре, выступления всегда горячи и зажигательны. Зрителей ждет россыпь народных хитов, а также уже успевшие полюбиться новые песни, не покидающие чарты ведущих стриминговых сервисов. Лучшие песни и все хиты артиста на грандиозном шоу, которое нельзя пропустить", – отметили организаторы.
Программа концерта включает почти три десятка лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений.
15:01:18 24-01-2025
ловелас
15:06:46 24-01-2025
не любитель, но новый образ - очень удачный.
милфы предбальзакавского возраста кипятком все ульют ))
16:00:50 24-01-2025
Гость (15:06:46 24-01-2025) не любитель, но новый образ - очень удачный.милфы предба... Бальзаковский возраст — женщина в возрасте от 30 до 40 лет (гугл в помощь, ну или героинь Бальзака вспомните, если вы вообще знаете кто это). Вы говорите о предбальзаковском..это сколько? 25?
Ну и чем может меня привлечь это перерезаное старое чудо с песнЯми прошлого века? старушки, может, и пойдут. Ну и бабы деревенкие, или студентки "колЭджЭй" из деревень
18:26:06 24-01-2025
Гость (16:00:50 24-01-2025) Бальзаковский возраст — женщина в возрасте от 30 до 40 лет (...
возрастной стереотип, что женщины бальзаковского и предбальзаковского возраста несколько старше.
так уж устоялось.
конечно на стенах в туалете рисовать рано, но целевая аудитория от 45+
кстати, напрасно вы его старым чудом кличите.
вам, видимо, в районе 35-40?
как раз года три осталось до планки - лишь бы человек хороший был )
не, я без хамства, просто что есть то есть )
16:02:54 24-01-2025
У нас так много разведенок7
17:55:56 24-01-2025
Поклонницы Маского Лая постарели и переключились на Стасика.
19:29:29 24-01-2025
Рублей 10 билет?
17:25:39 25-01-2025
Мистер Джон Уик, он же бугимен, он же Стас Михайлов