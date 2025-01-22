В Барнауле Ирина Круг вместе с сыном Александром исполнят знаменитые хиты и новые песни

Младший сын Михаила Круга имеет приятный баритон, который узнаваем зрителями разных поколений

22 января 2025, 17:40, ИА Амител

В Барнауле 3 апреля 2025 года в ДК "Мотор" Ирина Круг представит новую программу и новую главу в творческой жизни под названием "Мы с тобой", которую артистка открывает вместе со своим сыном Александром Кругом.

"Творчество Ирины Круг уникально и неповторимо. Женственная и запоминающаяся, смогла создать свой музыкальный стиль и манеру исполнения, так что ее песни преданные миллионы поклонников узнают с первых аккордов. Трогательные мотивы, осмысленные тексты, буквально пропитаны душевным сопереживанием и одновременно всеобъемлющим счастьем", – отмечают организаторы.

Специальный гость новой программы – Александр Круг. Младший сын Михаила Круга имеет приятный баритон, который узнаваем зрителями разных поколений. Он исполнит полюбившиеся хиты своего отца, а также представит свои новые песни.