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Сына и тещу Стаса Намина убили из-за споров о доме

Старший сын музыканта добивался продажи жилья

19 октября 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Возможной причиной убийства родственников Стаса Намина стал спор из-за дома. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, старший сын музыканта Роман хотел, чтобы теща Намина, 85-летняя Полина Ткаченко продала московское жилье, в котором была прописана. 

После получения отказа мужчина приехал на дачу, где пожилая женщина находилась вместе с его братом Артемом, и расправился с ними.

Романа задержали, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Убийство Знаменитости

Комментарии 6

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Гость

15:30:12 19-10-2023

Зачем ему проходить медицинское освидетельствование?Оно ничего не даст в расследовании.А подобные преступления давно стали обычным явлением в нашем обществе.На каторге полно казённых жилищ без особых удобств и постоянно с посторонними людьми.Которые не дадут расслабиться.

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Гость

18:29:44 19-10-2023

Гость (15:30:12 19-10-2023) Зачем ему проходить медицинское освидетельствование?Оно ниче... По действующему законодательству полагается проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении особо тяжких преступлений. Иначе следственные дейстаия будут неполными.

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1

15:43:56 19-10-2023

вот тебе и девушка Прасковья из подмосковья...

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Гость

16:20:06 19-10-2023

вот тебе и девушка Прасковья из подмосковья...--------------какая связь? или острота офигенная?

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Гость

20:16:17 19-10-2023

… обыкновенные люди… квартирный вопрос только испортил их… (с) Воланд

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Маша

11:26:06 20-10-2023

Дети этих так называемых "звезд", избалованные тунеядцы, ни копейки не заработавшие, хотят все и сразу, мрази, за убийство таким только смертная казнь, нечего их жалеть, выйдут из тюрьмы моральными уродами!

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