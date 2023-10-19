Сына и тещу Стаса Намина убили из-за споров о доме
Старший сын музыканта добивался продажи жилья
19 октября 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Возможной причиной убийства родственников Стаса Намина стал спор из-за дома. Об этом сообщает Mash.
Предположительно, старший сын музыканта Роман хотел, чтобы теща Намина, 85-летняя Полина Ткаченко продала московское жилье, в котором была прописана.
После получения отказа мужчина приехал на дачу, где пожилая женщина находилась вместе с его братом Артемом, и расправился с ними.
Романа задержали, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.
15:30:12 19-10-2023
Зачем ему проходить медицинское освидетельствование?Оно ничего не даст в расследовании.А подобные преступления давно стали обычным явлением в нашем обществе.На каторге полно казённых жилищ без особых удобств и постоянно с посторонними людьми.Которые не дадут расслабиться.
18:29:44 19-10-2023
Гость (15:30:12 19-10-2023) Зачем ему проходить медицинское освидетельствование?Оно ниче... По действующему законодательству полагается проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении особо тяжких преступлений. Иначе следственные дейстаия будут неполными.
15:43:56 19-10-2023
вот тебе и девушка Прасковья из подмосковья...
16:20:06 19-10-2023
вот тебе и девушка Прасковья из подмосковья...--------------какая связь? или острота офигенная?
20:16:17 19-10-2023
… обыкновенные люди… квартирный вопрос только испортил их… (с) Воланд
11:26:06 20-10-2023
Дети этих так называемых "звезд", избалованные тунеядцы, ни копейки не заработавшие, хотят все и сразу, мрази, за убийство таким только смертная казнь, нечего их жалеть, выйдут из тюрьмы моральными уродами!