Сына и тещу Стаса Намина убили из-за споров о доме

Старший сын музыканта добивался продажи жилья

19 октября 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Возможной причиной убийства родственников Стаса Намина стал спор из-за дома. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, старший сын музыканта Роман хотел, чтобы теща Намина, 85-летняя Полина Ткаченко продала московское жилье, в котором была прописана.

После получения отказа мужчина приехал на дачу, где пожилая женщина находилась вместе с его братом Артемом, и расправился с ними.

Романа задержали, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.