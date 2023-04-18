До всероссийской премьеры фильма "Вызов" остались считанные дни

18 апреля 2023, 14:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Фильм "Вызов" выйдет в прокат в российских кинотеатрах 20 апреля. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, которая ради съёмок летала в космос вместе с режиссёром Климом Шипенко.

О чём фильм "Вызов" и за какой "подвиг" Пересильд предложат присвоить звание Героя России – читайте на amic.ru.

1 За что Пересильд предложат дать звание Героя России? Да, правда. Директор гильдии актёров Валерия Гущина предложит дать Юлии Пересильд звание Героя России за полёт в космос для съёмок фильма "Вызов". Об этом она рассказала РИА Новости. "В целом, считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", – отмечает Гущина. Она уточнила, что соответствующая "бумага ещё не оформлена", но это должно произойти в ближайшие две недели.

2 Когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко летали на МКС? Чтобы снять часть фильма "Вызов", Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетели на МКС на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года, а вернулись 17 октября. Командиром первого киноэкипажа был Герой России, лётчик-космонавт Антон Шкаплеров. У него за плечами на тот момент уже были 533 дня, проведённых в невесомости. Перед полётом команда прошла длительную, интенсивную подготовку.

3 О чём фильм "Вызов", частично снятый в космосе? По сюжету, космонавт Олег Иванов теряет сознание в космосе. Выясняется, что ему требуется срочная медицинская помощь. Врачи с Земли решают, что ему нужно сделать операцию на сердце прямо на МКС. Иначе, возвращаясь домой, космонавт рискует умереть. Для проведения первой в мире операции в условиях невесомости в космос отправляется кардиохирург Евгения (Юлия Пересильд). И это при том, что у неё не хватает времени на воспитание дочери.

4 Кто снимался в "Вызове"? Кроме Юлии Пересильд, в "Вызове" снимались Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев, Елена Валюшкина и другие актёры. Роль Олега Иванова, которому нужна помощь, исполнил космонавт Олег Новицкий. Фильм создан при участии Константина Эрнста и Дмитрия Рогозина. Правда, не все отнеслись к съёмкам с одобрением.