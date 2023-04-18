За что Юлии Пересильд, сыгравшей в фильме "Вызов", могут дать звание Героя России?
До всероссийской премьеры фильма "Вызов" остались считанные дни
18 апреля 2023, 14:20, Анастасия Бичакова
Фильм "Вызов" выйдет в прокат в российских кинотеатрах 20 апреля. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, которая ради съёмок летала в космос вместе с режиссёром Климом Шипенко.
О чём фильм "Вызов" и за какой "подвиг" Пересильд предложат присвоить звание Героя России – читайте на amic.ru.
За что Пересильд предложат дать звание Героя России?
Да, правда. Директор гильдии актёров Валерия Гущина предложит дать Юлии Пересильд звание Героя России за полёт в космос для съёмок фильма "Вызов". Об этом она рассказала РИА Новости.
"В целом, считаем, что это подвиг, и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", – отмечает Гущина.
Она уточнила, что соответствующая "бумага ещё не оформлена", но это должно произойти в ближайшие две недели.
Когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко летали на МКС?
Чтобы снять часть фильма "Вызов", Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетели на МКС на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года, а вернулись 17 октября.
Командиром первого киноэкипажа был Герой России, лётчик-космонавт Антон Шкаплеров. У него за плечами на тот момент уже были 533 дня, проведённых в невесомости.
Перед полётом команда прошла длительную, интенсивную подготовку.
О чём фильм "Вызов", частично снятый в космосе?
По сюжету, космонавт Олег Иванов теряет сознание в космосе. Выясняется, что ему требуется срочная медицинская помощь. Врачи с Земли решают, что ему нужно сделать операцию на сердце прямо на МКС. Иначе, возвращаясь домой, космонавт рискует умереть.
Для проведения первой в мире операции в условиях невесомости в космос отправляется кардиохирург Евгения (Юлия Пересильд). И это при том, что у неё не хватает времени на воспитание дочери.
Кто снимался в "Вызове"?
Кроме Юлии Пересильд, в "Вызове" снимались Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев, Елена Валюшкина и другие актёры. Роль Олега Иванова, которому нужна помощь, исполнил космонавт Олег Новицкий.
Фильм создан при участии Константина Эрнста и Дмитрия Рогозина. Правда, не все отнеслись к съёмкам с одобрением.
Кто раскритиковал фильм "Вызов"?
Фильм "Вызов" раскритиковал актёр Станислав Садальский.
"Поздравляю, отмыв бабла завершён. И люди же верят, что фильм действительно снят в космосе", – написал он в своём Telegram-канале.
14:32:47 18-04-2023
обесценивание наград
14:34:02 18-04-2023
присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига ... поточнее что геройского она сделала для народа?
14:42:31 18-04-2023
Звание Героя сильно обесценилось в последнее время..., всё покупается всё продается....
14:51:23 18-04-2023
, всё покупается всё продается.... - точно. почему то всегда забываю
15:11:45 18-04-2023
Насколько я помню, но Героев России всем космонавтам дают после полета в космос. Поэтому вполне ло6ичный ход. Ну или я ошибаюсь
15:15:37 18-04-2023
Очень надеюсь на провал этого фильма!!!
15:17:48 18-04-2023
Гость (15:15:37 18-04-2023) Очень надеюсь на провал этого фильма!!!... На ее месте должна была быть ты?
15:15:53 18-04-2023
а ни что что она в космосе кого то спасла?
15:21:12 18-04-2023
космосе кого то спасла? - по сценарию выдуманного, и награда должна быть виртуальная, за "спасибо"
15:21:44 18-04-2023
Ну или я ошибаюсь - ошибаетесь