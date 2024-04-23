Статуэтка Будды помогла жителю Алтая получить еду и алкоголь
В статуэтке хранились деньги, которые мужчина потратил в магазине
23 апреля 2024, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу копилки-статуэтки в виде Будды, в которой были деньги, сообщает региональное МВД.
Накануне с жалобой в полицию обратилась жительница Алейска, у которой неизвестные похитили копилку, пока она находилась на работе.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался местный 34-летний житель, который ранее помогал женщине по хозяйству.
"Мужчина разбил копилку, а деньги в размере 7 тыс. рублей купюрами и 2,5 тыс. рублей мелочью потратил на алкоголь и продукты питания", – рассказали в ведомстве.
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".
12:21:00 23-04-2024
Это не Будда, а Хотэй, японский бог (один из семи) счастья.
16:13:51 23-04-2024
Гость (12:21:00 23-04-2024) Это не Будда, а Хотэй, японский бог (один из семи) счастья. ... Ну вот, сработал по назначению. Ощастливил одного отдельно взятого индивида