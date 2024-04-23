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Статуэтка Будды помогла жителю Алтая получить еду и алкоголь

В статуэтке хранились деньги, которые мужчина потратил в магазине

23 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Статуэтка-копилка в виде Будды / Фото: 22.мвд.рф
Статуэтка-копилка в виде Будды / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу копилки-статуэтки в виде Будды, в которой были деньги, сообщает региональное МВД.

Накануне с жалобой в полицию обратилась жительница Алейска, у которой неизвестные похитили копилку, пока она находилась на работе.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался местный 34-летний житель, который ранее помогал женщине по хозяйству.

"Мужчина разбил копилку, а деньги в размере 7 тыс. рублей купюрами и 2,5 тыс. рублей мелочью потратил на алкоголь и продукты питания", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

Алейск Криминал

Комментарии 2

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Гость

12:21:00 23-04-2024

Это не Будда, а Хотэй, японский бог (один из семи) счастья.

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Гость

16:13:51 23-04-2024

Гость (12:21:00 23-04-2024) Это не Будда, а Хотэй, японский бог (один из семи) счастья. ... Ну вот, сработал по назначению. Ощастливил одного отдельно взятого индивида

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