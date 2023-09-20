Статую кузнеца, найденную в "Изумрудном", восстанавливают по фото
Горожан просят поискать снимки памятника в личных архивах, чтобы помочь реставраторам
20 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: t.me/vvakaev
Найденную в парке "Изумрудный" статую кузнеца начали восстанавливать. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.
Разрушенный памятник откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. После обнаружения "Кузнеца" решили восстановить. Работами занимается координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов.
Вакаев просит горожан поискать в личных архивах фотографии статуи, чтобы помочь реставраторам воссоздать ее прежний вид. Снимок аналогичного "Кузнеца" из Рязани у него уже есть, но пока этого мало.
09:30:46 20-09-2023
Давайте самолет обратно в "Юбилейный"
10:12:23 20-09-2023
Гость (09:30:46 20-09-2023) Давайте самолет обратно в "Юбилейный"... Хорошая идея! Только где его взять?
10:38:55 20-09-2023
Памятник Сталину нужно вернуть в этот парк. Дети должны знать и гордиться великим прошлым нашей страны, знать и чтить этого Великого Русского Святого.
15:33:16 20-09-2023
Гость (10:38:55 20-09-2023) Памятник Сталину нужно вернуть в этот парк. Дети должны знат... И Ивана Грозного, и Александра Невского
16:57:17 20-09-2023
Ну и лося верните
19:55:44 20-09-2023
Дядька (16:57:17 20-09-2023) Ну и лося верните... Так лось, помнится , стоял не один.Кроме лося стоял медведь, ещё две фигуры зверей, в т.ч. тетерев.А в центре что-то наподобие горы, на вершине которой был орёл.
07:59:02 21-09-2023
А куда Булаев делся? Хе-хе