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Статую кузнеца, найденную в "Изумрудном", восстанавливают по фото

Горожан просят поискать снимки памятника в личных архивах, чтобы помочь реставраторам

20 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/vvakaev
Фото: t.me/vvakaev

Найденную в парке "Изумрудный" статую кузнеца начали восстанавливать. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев. 

Разрушенный памятник откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. После обнаружения "Кузнеца" решили восстановить. Работами занимается координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов.

Вакаев просит горожан поискать в личных архивах фотографии статуи, чтобы помочь реставраторам воссоздать ее прежний вид. Снимок аналогичного "Кузнеца" из Рязани у него уже есть, но пока этого мало.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 7

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Гость

09:30:46 20-09-2023

Давайте самолет обратно в "Юбилейный"

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Гость

10:12:23 20-09-2023

Гость (09:30:46 20-09-2023) Давайте самолет обратно в "Юбилейный"... Хорошая идея! Только где его взять?

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Гость

10:38:55 20-09-2023

Памятник Сталину нужно вернуть в этот парк. Дети должны знать и гордиться великим прошлым нашей страны, знать и чтить этого Великого Русского Святого.

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Гость

15:33:16 20-09-2023

Гость (10:38:55 20-09-2023) Памятник Сталину нужно вернуть в этот парк. Дети должны знат... И Ивана Грозного, и Александра Невского

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Дядька

16:57:17 20-09-2023

Ну и лося верните

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Владимир В.

19:55:44 20-09-2023

Дядька (16:57:17 20-09-2023) Ну и лося верните... Так лось, помнится , стоял не один.Кроме лося стоял медведь, ещё две фигуры зверей, в т.ч. тетерев.А в центре что-то наподобие горы, на вершине которой был орёл.

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Бартоломео

07:59:02 21-09-2023

А куда Булаев делся? Хе-хе

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