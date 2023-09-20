Статую кузнеца, найденную в "Изумрудном", восстанавливают по фото

Горожан просят поискать снимки памятника в личных архивах, чтобы помочь реставраторам

20 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/vvakaev

Найденную в парке "Изумрудный" статую кузнеца начали восстанавливать. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.

Разрушенный памятник откопали в мае, когда проводили реконструкцию парка. После обнаружения "Кузнеца" решили восстановить. Работами занимается координатор проекта "Журналист меняет профессию" Константин Ганов.

Вакаев просит горожан поискать в личных архивах фотографии статуи, чтобы помочь реставраторам воссоздать ее прежний вид. Снимок аналогичного "Кузнеца" из Рязани у него уже есть, но пока этого мало.