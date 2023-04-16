Стая агрессивных собак терроризирует жителей Барнаула

Несмотря на жалобы местных, в комментариях люди пишут, что псы спокойные

16 апреля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о стае бродячих собак, которые держат в страхе район. Пост опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

По словам автора сообщения, агрессивные животные поселились на пересечении улицы Сизова и проспекта Комсомольского. Горожанка утверждает, что собаки кидаются на людей.

При этом в комментариях нашлись люди, которые рассказали, что встречались с этой стаей, но не замечали агрессии с их стороны.

Ранее стало известно, что ужи и гадюки вблизи Бийска начали выходить из зимней спячки.