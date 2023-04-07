Гадюки и ужи начали выходить из зимней спячки в Алтайском крае
Предположительно, в этом году змей будет много, считает Людмила Комарова
07 апреля 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ужи и гадюки вблизи Бийска начали выходить из зимней спячки, рассказала "БР" доктор биологических наук Людмила Комарова.
По её словам, гадюки чаще всего встречаются в горной местности: там много камней, которые нагреваются под солнцем и тем самым способствуют пробуждению змей. Ужи живут по соседству с человеком, но для него они совершенно безобидны.
"Судя по погодным условиям на сегодняшний день, можно предположить, что змей в этом году будет достаточно много", – подчеркнула специалист.
На днях в Алтайском крае начался сезон клещей. Это случилось на пять дней раньше, чем в 2022-м.
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