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Стая бродячих собак испугала женщину в центре Барнаула

Дворняги бегали утром по площади Советов

24 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Собаки на площади Советов / Кадр из видео: Go_Barnaul
Собаки на площади Советов / Кадр из видео: Go_Barnaul

В центре Барнаула стая дворняг испугала женщину. По словам горожанки, около семи утра она шла по площади Советов, где "бодро передвигались" около десяти бродячих собак, а одна из них резво на нее побежала.

"Очень сомневаюсь, что с добрыми намерениями... Отшугнула ее", – приводит слова жительницы телеграм-канал Go_Barnaul

Женщина напомнила, что скоро начнется учебный год, и для детей ситуация с собаками может стать травмой на всю жизнь, даже если их не покусают. Горожанка призвала создать условия, чтобы люди не боялись выходить из дома.

Барнаул жалобы и просьбы Собаки

Комментарии 12

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Гость

12:59:11 24-08-2024

Отстрелять.

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Гость

14:31:05 24-08-2024

Нет, зачем реагировать? Вот когда загрызут, разорвут в клочья людей, тогда подумаем, неужели стерилизация и выпускание обратно неэффективны?
Отстрелять стаю немедленно!

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Гость

15:24:04 24-08-2024

Это не стая бродячих собак, а инициативная группа, пришедшая найти приют в здании Краевой Администрации.

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Гость

15:35:26 24-08-2024

Гость (15:24:04 24-08-2024) Это не стая бродячих собак, а инициативная группа, пришедшая... или за советом приходили? на площади Советов...

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Гость

16:53:33 24-08-2024

Еще неизвестно, кто кого напугал... Шла и шла бы дальше - нет, надо было шугануть... И у кого добрые намерения ???

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Гость

17:10:55 24-08-2024

носите с собой на всякий баллон газовый с перцем. А то постфактум лечиться очень долго, уколы и психотерапевт и судиться с админ. района

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Гость

17:12:10 24-08-2024

там стройки, а на стройках зачем-то заводят строители таких вот собак, прикармливают. Сторожить типа. А они рано утром и по ночам рыскают по окрестностям и пакостят, нападая на людей

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Гость

20:52:51 24-08-2024

Скоро зима, может приходили в краевую администрацию с вопросом, где-ж мы столоваться будем, может у вас в здании? Заодно и перезимуем.

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Гость

21:41:46 24-08-2024

В детстве в конце 70-х пару раз убегал от тупой овчарки с соседнего дома. Травмой на всю жизнь это точно не стало.

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гость

10:35:24 25-08-2024

вчера мужик с мелкой собачкой заходил в трамвай,она была на руках-так он чуть по головам не проезжал своей грязной собачкой

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Musik

14:04:05 25-08-2024

Учителя-облротни. Без погонов.

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Сергей

02:16:48 26-08-2024

Я знаю где живёт эта стая. Молодежная 23 б. Это заросли кустов в гаражном кооперативе. Администрация района ничего не делает, чтобы избавить жителей от страха !

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