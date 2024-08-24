Стая бродячих собак испугала женщину в центре Барнаула

Дворняги бегали утром по площади Советов

24 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Собаки на площади Советов / Кадр из видео: Go_Barnaul

В центре Барнаула стая дворняг испугала женщину. По словам горожанки, около семи утра она шла по площади Советов, где "бодро передвигались" около десяти бродячих собак, а одна из них резво на нее побежала.

"Очень сомневаюсь, что с добрыми намерениями... Отшугнула ее", – приводит слова жительницы телеграм-канал Go_Barnaul.

Женщина напомнила, что скоро начнется учебный год, и для детей ситуация с собаками может стать травмой на всю жизнь, даже если их не покусают. Горожанка призвала создать условия, чтобы люди не боялись выходить из дома.