Стая дворняг напала на мальчика в российском городе. Видео
Ребенку удалось спастись
28 августа 2023, 11:34, ИА Амител
Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале, сообщает РЕН ТВ.
Все случившееся попало на видео. На кадрах видно, как мальчик убегает от десяти дворняг, но в один момент спасается, забежав в море.
Получил ли ребенок травмы, не уточняется.
Ранее рассказали, какие штрафы за выгул собак без поводка и намордника хотят ввести в России.
11:53:06 28-08-2023
В районе Весны, Огней, живёт стая собак, вчера мимо проходила стая разлеглась вдоль бордюра, страшно мимо проходить, рядом квартал Невский, и это квартал с дорогими квартирами, вот мы расплодили в стране собак, это уже не ошиб, это многолюдное место, в советское время не помню чтобы стаи собак по городу ходили, в 90х было, сегодня это уже за гранью.
12:39:03 28-08-2023
Гость (11:53:06 28-08-2023) В районе Весны, Огней, живёт стая собак, вчера мимо проходил... Потому что законы сейчас принимают бестолковые, которые зверей защищают, а не людей. В СССР бесхозных собак отстреливали и правильно делали. А сейчас развели розовые сопли - ах, собачки, ах, пусть живут на улицах города свободно. А то, что собачки одичали и на людей кидаются, никого из законотворцев уже не волнует. А я проголосую за того, что пообещает заняться бесхозными собаками на улице города.
11:56:24 28-08-2023
От МахАчкалы до Баку волны катятся на боку.А у нас-то в Барнауле моря нет...
22:32:55 28-08-2023
Гость (11:56:24 28-08-2023) От МахАчкалы до Баку волны катятся на боку.А у нас-то в Барн... Ума у вас тоже нету! Одичали тут, хуже собак стали.
12:52:15 28-08-2023
Зоофилы, ваш выход!! Мол пацан сам виноват, а шавки просто мимо проходили.
17:40:25 28-08-2023
Гость (12:52:15 28-08-2023) Зоофилы, ваш выход!! Мол пацан сам виноват, а шавки просто м... Вон, один уже вылез ниже. Уверяет, что просто так собачки на людей не нападают. А раз напали, значит он сам виноват. Ага, ребенок сам виноват, что свора одичавших собак пыталась его разорвать.
16:26:46 28-08-2023
Мол пацан сам виноват, а шавки просто мимо проходили.----- почему то начала видео нет. А если бедный мальчик камнем в них запустил?.. Ну не бывает в жизни ничего просто так.
16:55:11 28-08-2023
Гость (16:26:46 28-08-2023) Мол пацан сам виноват, а шавки просто мимо проходили.----- п... Очень даже бывает. Дикие звери нападают на слабых из-за своих звериных инстинктов.
22:31:52 28-08-2023
Сегодня в районе Докучаево одной старушке сделали замечание, что собаку (довольно крупную) ведет ребенок и что собака без намордника. Так эта бабуля всем вслед орала: Чтоб вы сдохли! Видимо, зоозащитница.