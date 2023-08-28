Стая дворняг напала на мальчика в российском городе. Видео

Ребенку удалось спастись

28 августа 2023, 11:34, ИА Амител

Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале, сообщает РЕН ТВ.

Все случившееся попало на видео. На кадрах видно, как мальчик убегает от десяти дворняг, но в один момент спасается, забежав в море.

Получил ли ребенок травмы, не уточняется.

Ранее рассказали, какие штрафы за выгул собак без поводка и намордника хотят ввести в России.