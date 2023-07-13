В алтайском городе собака прикончила 50 куриц и уток

Ущерб составил 18 тысяч рублей

13 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Рубцовск"

В квартале Сад-Город Рубцовска собака задавила 40 кур и 10 уток у местного жителя.

В паблике "Инцидент Рубцовск" он рассказал, утром 12 июля он проснулся и пошел кормить скотину, но кормить оказалось уже некого.

Позднее горожанин добавил в комментариях, что во всем оказалась виновата соседская собака, которую не кормят. Она сорвалась с цепи и разворотила все на участке.

"Сломала деревянные грядки, заборы, сетку рабицу у кур, калитку к уткам. И всю скотину уничтожила. Ущерб свыше 18 тысяч", – рассказал он.

Ранее в городе Углегорск на Сахалине стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку. Ее увезли в больницу с рваными ранами ног, промежности и ягодиц.