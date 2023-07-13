В алтайском городе собака прикончила 50 куриц и уток
Ущерб составил 18 тысяч рублей
13 июля 2023, 08:45, ИА Амител
В квартале Сад-Город Рубцовска собака задавила 40 кур и 10 уток у местного жителя.
В паблике "Инцидент Рубцовск" он рассказал, утром 12 июля он проснулся и пошел кормить скотину, но кормить оказалось уже некого.
Позднее горожанин добавил в комментариях, что во всем оказалась виновата соседская собака, которую не кормят. Она сорвалась с цепи и разворотила все на участке.
"Сломала деревянные грядки, заборы, сетку рабицу у кур, калитку к уткам. И всю скотину уничтожила. Ущерб свыше 18 тысяч", – рассказал он.
Ранее в городе Углегорск на Сахалине стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку. Ее увезли в больницу с рваными ранами ног, промежности и ягодиц.
09:03:03 13-07-2023
Голод тут ни при чём. Наверное, добряки-соседи и хозяева проигнорировали более ранние и слабые звоночки. По деревенским правилам, если собака начала кур давить, ничего уже не исправишь - надо пристреливать за сараем, или ещё как.
09:12:31 13-07-2023
Гость (09:03:03 13-07-2023) Голод тут ни при чём. Наверное, добряки-соседи и хозяева про... Голодная задавила бы одного куренка и съела. А здесь конкретно поохотилась. Не ради еды, а поиграть захотелось, развлечься: "А чё такова? " Хозяева явно не справляются с воспитанием собаки. Если не кормят вовремя - налицо жестокое обращение, штраф и изъять животное из семьи.
09:53:08 13-07-2023
Гость (09:12:31 13-07-2023) Голодная задавила бы одного куренка и съела. А здесь конкрет... Пропущено одно слово после "изъять животное из семьи"- утилизировать.
09:40:28 13-07-2023
Мало им людей- за кур и уток принялись! Кто будет наказан за жестокое обращение с курями?
13:46:56 13-07-2023
Куры и утки - не скотина, а птицы!
16:50:45 13-07-2023
Спал , как убитый? На даче от малейшего стука просыпаешься.
23:58:41 13-07-2023
Нужно было хватать палку или лопату и лететь туда. Я раз так ягда успокоил в своей комнате, не сильно конечно, так загнал под стол, а эти то вообще бесбашенные. Проснулся и напал, это означает, что ему что-то нехорошее приснилось.
00:28:36 14-07-2023
Собака, друг человека.