Стая собак чуть не загрызла девочку в Сибири

Четыре большие собаки набросились на девочку, когда она подходила к подъезду дома

09 февраля 2024, 14:45, ИА Амител

В Иркутской области начали проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел 8 февраля в городе Усть-Куте.

"Будет дана оценка исполнению, в том числе органами местного самоуправления, законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев, иных федеральных законов", – рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам, четыре большие собаки набросились на девочку, когда она подходила к подъезду дома. Отогнать животных помогла случайная прохожая. Местные жители пообещали самостоятельно разобраться с собаками, если власти не займутся отловом.