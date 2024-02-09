Стая собак чуть не загрызла девочку в Сибири
Четыре большие собаки набросились на девочку, когда она подходила к подъезду дома
09 февраля 2024, 14:45, ИА Амител
В Иркутской области начали проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел 8 февраля в городе Усть-Куте.
"Будет дана оценка исполнению, в том числе органами местного самоуправления, законодательства в сфере отлова и ответственного обращения с животными без владельцев, иных федеральных законов", – рассказали в ведомстве.
Судя по кадрам, четыре большие собаки набросились на девочку, когда она подходила к подъезду дома. Отогнать животных помогла случайная прохожая. Местные жители пообещали самостоятельно разобраться с собаками, если власти не займутся отловом.
14:52:37 09-02-2024
Отстреливать надо их, расплодилось тьма бездомных. То что зоозащитники щас начнут петь, что девочка сама виновата, чушь. Кастрация/стерилизация не спасает от того, что животное нападает. А отлова, как в советское время сейчас нет - все в бабки упирается. Посмотрел бы я на зоозащитников, если бы на их детей собаки напали.
15:00:22 09-02-2024
Гость (14:52:37 09-02-2024) Отстреливать надо их, расплодилось тьма бездомных. То что зо... Посмотрел бы я на зоозащитников, если бы на их детей собаки напали.----Стрелять их надо скажут, это другое.
15:04:58 09-02-2024
Гость (14:52:37 09-02-2024) Отстреливать надо их, расплодилось тьма бездомных. То что зо... У них нет детей))
20:49:46 09-02-2024
Гость (15:04:58 09-02-2024) У них нет детей))... У них зверята
15:25:19 09-02-2024
Гость (14:52:37 09-02-2024) Отстреливать надо их, расплодилось тьма бездомных. То что зо... Да у них и детей-то нет никаких. Одинокие тетки с кошками.
15:46:36 09-02-2024
Гость (14:52:37 09-02-2024) Отстреливать надо их, расплодилось тьма бездомных. То что зо... вообще то тут виноваты не сколько зоозащитники,а те кто издает и принимает эти законы,если рассуждать здраво
15:35:30 09-02-2024
Конкурс надо объявить, кто за месяц больше голов принес тому приз! Автомобиль!
17:44:07 09-02-2024
Гость (15:35:30 09-02-2024) Конкурс надо объявить, кто за месяц больше голов принес тому... ну если местные органы не могут справится, то нужно отдать это решение, что делать, народу
15:50:00 09-02-2024
и толку? проверки эти....скажут, собаки были отловлены соответствующей службой, чипированы, кастрированы и выпущены. Так ведь у нас Ласка отвечает... и? толку? Уже не первый случай, они людей грызут! это звери! Одичавшие звери в городе. Они стаей ничем не отличаются от волков. Когда наконец то дойдет, что НУЖЕН закон по отстрелу бездомных. ИМЕЮТ право люди на безопасное существование. А собачникам сразу ответ - НЕТ , звери не имеют. Да не повезло зверюшкам, Увы, это жизнь. Не место дикому зверью, покрайней мере близ домов и учебных заведений!
15:59:22 09-02-2024
Можно будет посмотреть лет через 10, когда стерилизованные помрут все, останутся бродяжные, которые прячутся и их не могут стерилизовать.
16:49:13 09-02-2024
Что значит дана оценка, когда уже будет результат, от этих оценок ничего не меняется.