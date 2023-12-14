Стая бездомных собак чуть не разорвала девочку в Новом Уренгое. Видео
Пострадавшая получила множественные травмы
14 декабря 2023, 11:44, ИА Амител
В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку, сообщает местный СК.
Инцидент произошел 13 декабря в Новом Уренгое: на улице на ребенка набросилась стая собак.
"С укушенными ранами пострадавшая поступила в травматологическое отделение больницы", – рассказали в ведомстве.
Следствие устанавливают все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.
Как уточняет Telegram-канал Shot, школьница шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак, которые накинулись на нее. Собаки полминуты терзали девочку, пока их не разогнал случайный прохожий. Пострадавшая получила множественные травмы.
Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Их отловили и поместили в приют. Скорее всего, через пару недель их отпустят примерно на том же самом месте.
Ранее в Бийске девочку госпитализировали после нападения собаки на улице.
11:56:55 14-12-2023
Только отстрелы помогут избавиться от этой проблемы.
12:15:12 14-12-2023
Сергей (11:56:55 14-12-2023) Только отстрелы помогут избавиться от этой проблемы.... Причем вместе с зоошизиками, которые подкармливают и защищают агрессивных шавок...
12:08:22 14-12-2023
Будет дана оценка действиям должностных лиц-да не когда не поверю,что накажут должностных лиц,за принятия этого дебильного закона
15:41:46 14-12-2023
гость (12:08:22 14-12-2023) Будет дана оценка действиям должностных лиц-да не когда не ... вы же понимаете, что много зоозащитников....которые поднимают такооой шум, который не разогнать и с ним надо считаться.....к сожалению. как заходит вопрос до "усыпления" собак, так начинают ор эти идиоты с пеной у рта. По мне, так "умертвить" (к БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ!!!!!) всех имеющихся без ошейника на улице, а дальше жесткий контроль, как за рожденными детьми, только за появлением собаки у человека. только так. Выделить миллионы на обход территорий, заведение паспрта, и тд и тп...и огромный штраф за оставление животного
16:47:38 14-12-2023
МатьВаша (15:41:46 14-12-2023) вы же понимаете, что много зоозащитников....которые поднимаю... так и этот вопрос решается без проблем-подняли ор,принимаем закон о содержание подопечных за их счет(пусть попробуют быть хорошими за свой счет,а не выезжать на чужих шеях) и вопрос закроется на раз сразу
12:24:34 14-12-2023
По совести сотрудники Ласки должны таких собак оформить как агрессивных и пустить в расход! Усыпить или расстрелять, отравить или как угодно! А вообще нужно отстреливать прямо на месте обнаружения!
13:01:31 14-12-2023
Гость (12:24:34 14-12-2023) По совести сотрудники Ласки должны таких собак оформить как ... Ага, счас)) Поймать, накормить, полечить, выпустить на то же место, а то у собачки стресс будет. Получить денежку за выполненную работу. А вы что предлагаете, всех усыпить, где зоозащитники "харчеваться будут". Там целая система, а против системы не попрёшь.
13:19:41 14-12-2023
УЖАС!!! Однозначно усыплять таких. Раз напали, дальше их не перевоспитать.
16:46:23 14-12-2023
Гость (13:19:41 14-12-2023) УЖАС!!! Однозначно усыплять таких. Раз напали, дальше их не ... медведей на севере отгоняют пока хотя бы раз не напали, а потом всё... А с дикими собаками носятся деньги на них тратят
17:36:12 14-12-2023
Гость (16:46:23 14-12-2023) медведей на севере отгоняют пока хотя бы раз не напали, а по... Да ужас просто. Я уже и зоошизиков не люблю из-за их больной головы. Защищают этих блохастых тварей, не жалея детей.
13:38:40 14-12-2023
Неужели собачка не может совершенно случайно помереть из за алергии на вакцину, или из за осложнения после стерилизации
14:40:23 14-12-2023
Гость (13:38:40 14-12-2023) Неужели собачка не может совершенно случайно помереть из за ... Конечно, может. Сердце не выдержало наркоза, да никто и разбираться не будет. Выкинули в яму Беккари и следующую на стол, и так всех напавших.
14:24:32 14-12-2023
Бедные дети и старики в основном жертвами становятся они.
17:35:11 14-12-2023
Гость (14:24:32 14-12-2023) Бедные дети и старики в основном жертвами становятся они.... Потому что эти труслиые твари боятся нападать на здоровых мужиков. А на слабых - нападают.
17:34:30 14-12-2023
Что значит "ОТПУСТЯТ"?!? Собаки опасны, уже нападали на человека. Только отстрел!!!