Стая бездомных собак чуть не разорвала девочку в Новом Уренгое. Видео

Пострадавшая получила множественные травмы

14 декабря 2023, 11:44, ИА Амител

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку, сообщает местный СК.

Инцидент произошел 13 декабря в Новом Уренгое: на улице на ребенка набросилась стая собак.

"С укушенными ранами пострадавшая поступила в травматологическое отделение больницы", – рассказали в ведомстве.

Следствие устанавливают все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Как уточняет Telegram-канал Shot, школьница шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак, которые накинулись на нее. Собаки полминуты терзали девочку, пока их не разогнал случайный прохожий. Пострадавшая получила множественные травмы.

Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Их отловили и поместили в приют. Скорее всего, через пару недель их отпустят примерно на том же самом месте.

Ранее в Бийске девочку госпитализировали после нападения собаки на улице.