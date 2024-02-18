Стая собак напала на пенсионерку в Бийске
Женщине удалось отбиться
18 февраля 2024, 22:59, ИА Амител
Нападение животных на пенсионерку / Фото: "Бийск 22"
18 февраля в Бийске в районе Нефтебазы стая собак напала на пенсионерку. Об этом сообщает "Бийск 22".
По словам очевидца, женщине в конечном счете удалось прогнать животных. Однако автор записи задается вопросом: а если бы на ее месте оказался ребенок?
"Дети ходят в школу. Когда, наконец, на Нефтебазе решится вопрос с бродячими животными? Летом уничтожали птицу с личных подворий, теперь стали нападать на людей. Что дальше?" – написала женщина.
06:55:38 19-02-2024
Чтож власти не отстреливают? Ждут беды? Привлекайте местных охотников, раздайте бесплатные патроны в обмен на туши ликвидированных бродячих собак. Город должен быть безопасен для людей.
09:45:57 19-02-2024
Зоошиза опять начнет писать, что собачки играют?
17:28:37 19-02-2024
Ох эти подъездные сплетни)Если вы посмотрите видео целиком, то увидите, что собаки шли мимо, в то время, как бабка, начала в их сторону махать ногами, кидаться снегом и пакетом)))
20:44:52 19-02-2024
Бийск, Нефтебаза... тут в центре Барнаула несколько стай на всех кидаются и никто ничего не делает!