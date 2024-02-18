Стая собак напала на пенсионерку в Бийске

Женщине удалось отбиться

18 февраля 2024, 22:59, ИА Амител

Нападение животных на пенсионерку / Фото: "Бийск 22"

18 февраля в Бийске в районе Нефтебазы стая собак напала на пенсионерку. Об этом сообщает "Бийск 22".

По словам очевидца, женщине в конечном счете удалось прогнать животных. Однако автор записи задается вопросом: а если бы на ее месте оказался ребенок?

"Дети ходят в школу. Когда, наконец, на Нефтебазе решится вопрос с бродячими животными? Летом уничтожали птицу с личных подворий, теперь стали нападать на людей. Что дальше?" – написала женщина.