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Стая собак напала на пенсионерку в Бийске

Женщине удалось отбиться

18 февраля 2024, 22:59, ИА Амител

Нападение животных на пенсионерку / Фото: "Бийск 22"
Нападение животных на пенсионерку / Фото: "Бийск 22"

18 февраля в Бийске в районе Нефтебазы стая собак напала на пенсионерку. Об этом сообщает "Бийск 22".

По словам очевидца, женщине в конечном счете удалось прогнать животных. Однако автор записи задается вопросом: а если бы на ее месте оказался ребенок?

"Дети ходят в школу. Когда, наконец, на Нефтебазе решится вопрос с бродячими животными? Летом уничтожали птицу с личных подворий, теперь стали нападать на людей. Что дальше?" – написала женщина.

Бийск Происшествия животные

Комментарии 4

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Гость

06:55:38 19-02-2024

Чтож власти не отстреливают? Ждут беды? Привлекайте местных охотников, раздайте бесплатные патроны в обмен на туши ликвидированных бродячих собак. Город должен быть безопасен для людей.

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Гость

09:45:57 19-02-2024

Зоошиза опять начнет писать, что собачки играют?

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Гость

17:28:37 19-02-2024

Ох эти подъездные сплетни)Если вы посмотрите видео целиком, то увидите, что собаки шли мимо, в то время, как бабка, начала в их сторону махать ногами, кидаться снегом и пакетом)))

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Гость

20:44:52 19-02-2024

Бийск, Нефтебаза... тут в центре Барнаула несколько стай на всех кидаются и никто ничего не делает!

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