Стая собак напала на пожилого мужчину в Бийске
Горожане переживают из-за того, что проблема с бродячими животными не решается
20 сентября 2023, 07:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пожилой житель Бийска пострадал от нападения бродячих собак. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Отмечается, что горожанин пытался отбиваться от животных, но они все-таки успели подрать ему ногу. На место происшествия вызывали врачей, которые оказали пострадавшему первую помощь.
Жители города переживают из-за того, что проблема с бродячими животными не решается и стаи бездомных собак продолжают бродить по улицам, создавая опасность для людей.
08:09:36 20-09-2023
Они (собаки) находятся на балансе Бийска,а что бродячие-так это на самовыпасе...
08:28:17 20-09-2023
Некогда меру заниматься животными, вон сколько земельных участков надо распродать....
08:44:16 20-09-2023
Отлично. Сколько еще новостей надо о несчастных случаях, прежде чем примутся законы о карательных мерах? У нас даже человека наказывают за нанесение вреда другому человеку, а животное, поколечевшее человека будет ходить под защитой закона. и психологически не здоорвых защитников-сабачников. Щас налетят защитнички, сразу оговорюсь, прежде чем вякать в защиту блохастых - лучше на деле покажите, и возьмите себе по паре таких в дом. вот это будет забота, а не эти вот ваши все бла бла бла.
11:56:48 20-09-2023
Гость (08:44:16 20-09-2023) Отлично. Сколько еще новостей надо о несчастных случаях, пре... да посмотри, сколько всего за одну неделю люди нанесли вреда другим людям, новости читать страшно, хуже зверей, а ты все ноешь про собак, навязчивая идея? Иди к психиатру. Вред от собак настолько мал на фоне зверства людей, что и говорить не о чем.
12:19:35 20-09-2023
Гость (11:56:48 20-09-2023) да посмотри, сколько всего за одну неделю люди нанесли вреда... Когда твоего ребенка собаки растерзают, тогда и будешь нам тут говорить "Вред от собак настолько мал".
13:01:02 20-09-2023
Гость (12:19:35 20-09-2023) Когда твоего ребенка собаки растерзают, тогда и будешь нам т... А сколько детей собаки загрызли? А сколько детей водятлы долбанутые на пешеходных переходах сбили?
14:26:59 20-09-2023
Гость (13:01:02 20-09-2023) А сколько детей собаки загрызли? А сколько детей водятлы дол... Тебе легче будет, если твоего ребенка загрызут собаки? Ты поощряешь беззомных псин на улицах, тем самым способствуешь тому, что они нападают на людей. И хорошо, если на тебя нападут, а не на других. Может, мозг у тебя включится, наконец.
14:51:27 20-09-2023
Гость (14:26:59 20-09-2023) Тебе легче будет, если твоего ребенка загрызут собаки? Ты по... все собаки должны быть сброшены в колодцы живьем., где и сгнить.
15:13:36 20-09-2023
Гость (11:56:48 20-09-2023) да посмотри, сколько всего за одну неделю люди нанесли вреда... Даже не пытайтесь, им остальные новости про зверства людей абсолютно интересны...Они их " не видят". Они просто патологический ненавидят животных и все. Это диагноз. См. Коммент ниже- про то, что "собак нужно скинуть живьем в колодец, чтобы они сгнили. Такого убогого пожалеть надо. И обходить за тридевять земель.
09:20:23 20-09-2023
Всё-таки нужны стране рабочие руки северокорейцев! Хотя-бы для решения "собачьего" вопроса.
10:42:10 20-09-2023
На такие вызовы скорая должна выезжать сразу с командой догхантеров, с целью немедленного отстрела всей бродячей стаи, всех собак в округе без хозяина или без ошейника, намордника.
11:25:04 20-09-2023
Гость (10:42:10 20-09-2023) На такие вызовы скорая должна выезжать сразу с командой догх... Сейчас вас зоозащитники "порвут" как стая того гражданина за такие слова. ))
14:27:50 20-09-2023
ВВП (11:25:04 20-09-2023) Сейчас вас зоозащитники "порвут" как стая того гражданина за... Уже вон один нарисовался. Собаки ему бездомные дороже детей.
15:20:58 20-09-2023
Гость (14:27:50 20-09-2023) Уже вон один нарисовался. Собаки ему бездомные дороже детей.... еще и минусует, зараза... =)))
12:30:02 20-09-2023
Собак бездомных стало очень много, встречаются стаи даже в многолюдных местах,власть бездействует, это очень опасно для людей, средь бела дня около аптеки на докучаевском рынке сидела стая собак, я хотела зайти в аптеку, прошла мимо, их численность растет.
15:00:49 20-09-2023
помнится в 90е были такие проблемы с собаками не у нас а в столицах и люди стали разбрасывать мясо с ядом внутри и травить стаи.
15:57:02 20-09-2023
Гость (15:00:49 20-09-2023) помнится в 90е были такие проблемы с собаками не у нас а в с... Да в 90-е с мясом трудно было, чтобы ещё на собак его тратить. Просто били палками по бошке...