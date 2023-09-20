Стая собак напала на пожилого мужчину в Бийске

Горожане переживают из-за того, что проблема с бродячими животными не решается

20 сентября 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пожилой житель Бийска пострадал от нападения бродячих собак. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отмечается, что горожанин пытался отбиваться от животных, но они все-таки успели подрать ему ногу. На место происшествия вызывали врачей, которые оказали пострадавшему первую помощь.

Жители города переживают из-за того, что проблема с бродячими животными не решается и стаи бездомных собак продолжают бродить по улицам, создавая опасность для людей.