Жители барнаульской многоэтажки пожаловались на крыс
Грызунов сняли на видео
16 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
В Барнауле жильцы дома № 108 по Павловскому тракту пожаловались на крыс, которые обитают в четвертом, пятом и шестом подъездах.
Каналу "В курсе 22" одна из жительниц рассказала, что люди звонили в ЖЭУ и после этого грызунов травили, но результата это не дало.
"Полумертвые животные ходили неделю, а потом опять чувствовали себя прекрасно, и опять по новой с ЖЭУ, либо они приходят их травить их спустя месяц, когда животные заново размножатся. И дезинсекторы опять не доделывают работу должным образом", – рассказала горожанка.
По ее мнению, яд не действует на крыс. Они сильно шуршат и шипят, а еще их стало больше. "Я насчитала 14", – добавила женщина.
В комментариях люди высказались о ситуации и предложили, как можно решить проблему:
- "Кошек верните – и будет вам счастье".
- "Крыс травить надо и мусоропровод убирать".
- "Потравите сами и сэкономьте нервы. Разбросайте тесто-сырную приманку в мусорной камере (на улице только не делайте этого) и дней через пять их не будет".
- "Мусор бы сначала до баков доносили, а потом уже жаловались".
- "Как в Париже живут".
Ранее во Франции предложили завести в Париж бездомных собак и кошек из Турции, чтобы решить "крысиный вопрос".
14:44:31 16-09-2023
Потравили. Крысы съели отраву и сказали спасибо!
14:57:24 16-09-2023
Я раньше жила в этом доме (более 10 лет назад). И точно так же там были крысы. Учитывая мой дикий страх при виде этих животных, это одно из самых незабываемых впечатлений от жизни в этом доме
16:16:05 16-09-2023
Я тоже когда-то там жила и была та же самая проблема
16:36:56 16-09-2023
Надо раздолбить лампочку и закатать осколки в мясной фарш. Не гуманно, конечно, а что делать...
16:45:04 16-09-2023
Жильцы сначала замуровывают и травят кошек, а потом жалуются на крыс. Пустым место никогда не будет, надо выбирать
21:43:07 16-09-2023
Сами свиньи
22:31:17 16-09-2023
Видео классное - в мире животных.
00:17:25 17-09-2023
Ожидаемо , избавились от кошек - получайте крыс. Не надо было подвальные окна заваривать. Даже в Третьяковке содержат десяток кошек, чтобы грызунов ловили.
00:37:53 17-09-2023
Закройте мусоропроводы и не будет крыс. Пережиток советского реализма
09:12:47 17-09-2023
Нужно усилить отстрелы собак, чтобы те не рвали кошек, чтобы кошки умножались и ловили крыс.