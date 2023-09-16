НОВОСТИПроисшествия

Жители барнаульской многоэтажки пожаловались на крыс

Грызунов сняли на видео

16 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле жильцы дома № 108 по Павловскому тракту пожаловались на крыс, которые обитают в четвертом, пятом и шестом подъездах.

Каналу "В курсе 22" одна из жительниц рассказала, что люди звонили в ЖЭУ и после этого грызунов травили, но результата это не дало.

"Полумертвые животные ходили неделю, а потом опять чувствовали себя прекрасно, и опять по новой с ЖЭУ, либо они приходят их травить их спустя месяц, когда животные заново размножатся. И дезинсекторы опять не доделывают работу должным образом", – рассказала горожанка.

По ее мнению, яд не действует на крыс. Они сильно шуршат и шипят, а еще их стало больше. "Я насчитала 14", – добавила женщина.

В комментариях люди высказались о ситуации и предложили, как можно решить проблему:

  • "Кошек верните – и будет вам счастье".
  • "Крыс травить надо и мусоропровод убирать".
  • "Потравите сами и сэкономьте нервы. Разбросайте тесто-сырную приманку в мусорной камере (на улице только не делайте этого) и дней через пять их не будет".
  • "Мусор бы сначала до баков доносили, а потом уже жаловались".
  • "Как в Париже живут".

Ранее во Франции предложили завести в Париж бездомных собак и кошек из Турции, чтобы решить "крысиный вопрос".

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 10

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Гость

14:44:31 16-09-2023

Потравили. Крысы съели отраву и сказали спасибо!

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Гость

14:57:24 16-09-2023

Я раньше жила в этом доме (более 10 лет назад). И точно так же там были крысы. Учитывая мой дикий страх при виде этих животных, это одно из самых незабываемых впечатлений от жизни в этом доме

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Гость

16:16:05 16-09-2023

Я тоже когда-то там жила и была та же самая проблема

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Гость

16:36:56 16-09-2023

Надо раздолбить лампочку и закатать осколки в мясной фарш. Не гуманно, конечно, а что делать...

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Гость

16:45:04 16-09-2023

Жильцы сначала замуровывают и травят кошек, а потом жалуются на крыс. Пустым место никогда не будет, надо выбирать

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Гость

21:43:07 16-09-2023

Сами свиньи

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Гость

22:31:17 16-09-2023

Видео классное - в мире животных.

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Гость

00:17:25 17-09-2023

Ожидаемо , избавились от кошек - получайте крыс. Не надо было подвальные окна заваривать. Даже в Третьяковке содержат десяток кошек, чтобы грызунов ловили.

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Внимательный из Б

00:37:53 17-09-2023

Закройте мусоропроводы и не будет крыс. Пережиток советского реализма

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Догхантер

09:12:47 17-09-2023

Нужно усилить отстрелы собак, чтобы те не рвали кошек, чтобы кошки умножались и ловили крыс.

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