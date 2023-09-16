Жители барнаульской многоэтажки пожаловались на крыс

Грызунов сняли на видео

16 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле жильцы дома № 108 по Павловскому тракту пожаловались на крыс, которые обитают в четвертом, пятом и шестом подъездах.

Каналу "В курсе 22" одна из жительниц рассказала, что люди звонили в ЖЭУ и после этого грызунов травили, но результата это не дало.

"Полумертвые животные ходили неделю, а потом опять чувствовали себя прекрасно, и опять по новой с ЖЭУ, либо они приходят их травить их спустя месяц, когда животные заново размножатся. И дезинсекторы опять не доделывают работу должным образом", – рассказала горожанка.

По ее мнению, яд не действует на крыс. Они сильно шуршат и шипят, а еще их стало больше. "Я насчитала 14", – добавила женщина.

В комментариях люди высказались о ситуации и предложили, как можно решить проблему:

"Кошек верните – и будет вам счастье".

"Крыс травить надо и мусоропровод убирать".

"Потравите сами и сэкономьте нервы. Разбросайте тесто-сырную приманку в мусорной камере (на улице только не делайте этого) и дней через пять их не будет".

"Мусор бы сначала до баков доносили, а потом уже жаловались".

"Как в Париже живут".

Ранее во Франции предложили завести в Париж бездомных собак и кошек из Турции, чтобы решить "крысиный вопрос".