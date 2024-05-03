Стеклянную девятиэтажку на 99 квартир "разморозили" в прибрежной части Барнаула

Сдать объект должны до июня 2025 года

03 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Партизанской, 21а / Фото: "Дом.рф"

Девятиэтажный ЖК, фасады которого выполнены сплошь из стекла, возводят на ул. Партизанской, 21а (пересечение с пер. Некрасова). Дом на 99 квартир еще в 2017 году начала строить компания "Ковчег". Инвестор огородил территорию, подготовил котлован, привез строительные материалы, однако затем стройку заморозили. В 2019-м фирму признали банкротом.

Сейчас участком владеет компания "Прайд инвест", зарегистрированная в Бийске. По информации открытых источников, фирма принадлежит предпринимателю Игорю Неведрову. Ему принадлежат такие товарные знаки, как "Фармдисконт", "Фрэнсис сеть аптек", "Ваш доктор". Для "Прайд инвеста" ЖК в Барнауле – второй в портфолио. В конце 2023 года инвестор сдал шестиэтажный дом в селе Майма (Республика Алтай).

Проект ЖК на ул. Партизанской, 21а / Фото: "Дом.рф"

Возводят многоэтажку из кирпича, уже готовы пять уровней (фото от 23 апреля размещено на сайте "Дом.рф"). В здании предусмотрен мусоропровод. На участке планируют разместить 30 машино-мест, еще 32 – за пределами площадки. Минимальная площадь квартир в доме – 22,1 квадратного метра, максимальная – 51,8.

В середине апреля 2024 года "Прайд инвест" получил положительное заключение экспертизы на проект. А вот за разрешением на строительство в мэрию фирма не обращалась: она работает на основании документа, выданного еще в 2017 году. Действительно разрешение до 6 июня 2025 года: к тому времени инвестор и должен сдать ЖК в эксплуатацию.

Ход строительства ЖК / Фото: "Дом.рф"

Перспективы реновации

Дом на ул. Партизанской, 21а, расположен в квартале, ограниченном ул. Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Летом для этой территории утвердили проект планировки.

В документе указано, что на месте частного сектора (здесь расположено 156 домов) и пяти старых многоквартирников в перспективе могут "вырасти" 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.

Запроектированы в микрорайоне два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковочных мест.

Главной особенностью квартала может стать прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова.