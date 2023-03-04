Стеклянный "аквариум" построят рядом с бывшим Домом быта в Барнауле

Проект рассмотрели 2 марта на заседании градсовета города. Однако он понравился не всем

04 марта 2023, 08:05, Вячеслав Кондаков

Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Известное здание Дома быта в Барнауле на проспекте Ленина, 106/1, ждёт частичная реконструкция. Речь идёт о двухэтажной пристройке, где располагается магазин "Мария-Ра" и большой банкетный зал. Три варианта проектов реконструкции пристройки на градсовете 2 марта представил архитектор Владимир Золотов. Однако эксперты разошлись в оценках того, как должны быть размещены две наружные эвакуационные лестницы, находящиеся на "красной линии".

Какой будет пристройка к Дому быта?

В здании на проспекте Ленина долгое время располагался Дом быта, потом ТЦ "Парад", а сейчас офис Альфа-Банка. А вот в пристройке был ресторан и бильярдный клуб. Сейчас на первом её этаже магазин, а на втором – банкетный зал.

Как пояснил Владимир Золотов, объём пристройки менять не будут. Однако кое-какие работы на фасаде провести потребуется. В частности, разработчики запланировали пристроить эвакуационную лестницу, чтобы обеспечить требования противопожарной безопасности. Сейчас на второй этаж, где располагаются банкетные залы, ведёт только одна лестница. Её, как и фасады здания, при строительных работах не будут трогать. Общая площадь лестницы составит 53 квадратных метра: она будет 9 метров в длину и 5 метров в ширину. Также разработчики добавили ещё одну эвакуационную лестницу, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности.

Учитывая то, что пристройка находится на проспекте Ленина вдоль "красных линий", Владимир Золотов представил членам градсовета три варианта реконструкции. Согласно первому, новое здание будет стеклянным. Его архитектор назвал самым предпочтительным, потому что благодаря козырьку не нужно будет чистить лестницу от снега и льда.

"Для нас предпочтительнее первый вариант. Это удобнее в эксплуатации. Потому что у нас непростые климатические сибирские условия. При открытой лестнице будут затопления, обледенение, а значит, потребуется постоянная уборка", – пояснил Владимир Золотов.

Два других варианта предполагают строительство металлических ограждений для подъёма на второй этаж и толстые бетонные перила.

















Проект реконструкции пристройки у Дома быта

Как проект оценили члены градсовета?

Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко не согласился с авторами в том, какой лучше вариант для лестницы выбрать. В итоге Боженко предложил оставить толстые перила, которые полностью повторяют существующий лестничный вход.

"Новый объём в других материалах с боку припёку нарушает общее композиционное решение здания бывшего Дома быта. Так, вертикальный параллелепипед, в который врезается горизонтальный. Это красиво и выразительно с точки зрения чистой архитектуры. Но инородная пристройка, на мой взгляд, всё нарушает", – уверен Боженко.

Такое же мнение высказал исполнительный директор "Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин. Он также считает, что стеклянный "аквариум" в данной части города будет неуместным.

"У вас аквариум хороший, большой, но внутри у него мало рыбок. То есть для такой лестницы предложен слишком большой объём", – отметил Сергей Шадрин.

Также члены градсовета отметили, что все три варианта не подходят для маломобильных групп граждан и необходимо предусмотреть подъёмники. А вот директор компании "Элитпласт" Евгений Носенко предположил, что если делать пристройку "аквариумом", то необходимо делать другие лестницы "стеклянными".

В итоге проект, учитывая месторасположение объекта, единогласно отправили на доработку.