Стеклянный город. Как Барнаул после ледяного дождя покрылся глазурью
Даже спустя несколько дней столица края остается в плену льда
16 октября 2024, 14:45, ИА Амител
Барнаул в ледяной глазури / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Несколько дней назад на Барнаул обрушился ледяной дождь, который превратил город в настоящее зимнее царство. Деревья, крыши домов, автомобили – все покрылось прозрачной глазурью, создавая удивительный и необычный пейзаж.
Для жителей краевой столицы это стало настоящим испытанием. Гололед затрудняет передвижения, а в первые дни в городе произошло 38 ДТП. Однако, несмотря на неудобства, многие не могли не восхититься красотой этого явления. Деревья, покрытые льдом, выглядели как настоящие ледяные скульптуры, а город приобрел сказочный вид.
15:58:06 16-10-2024
мягко говоря неактуальная нетрендовая новость. единственный + позитив.
22:26:37 16-10-2024
А сколько было романтики с общественным транспортом 12 да и 13.10.2024!!! Люди на остановках, на проводах трамваев и троллейбусов электродуга, автобусы и маршрутки на произвольном графике, таксисты в свободном рынке! Перемещался по темноте, потому ёлки, рябины и другие "ледяные прелести" не фоткал... Хотя 26.09.2004 было нечто похожее.
23:52:38 16-10-2024
А где негатива чуть-чуть? Или у нас как в Сочи? Ну, у них своё обледенение, а у нас-своё! 12.10.2024 в Барнауле-полный абзац. 13.10.2024-абзац и безобразие!!! Т.е. в г.Б- ГЛАЗУРЬ!