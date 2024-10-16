Стеклянный город. Как Барнаул после ледяного дождя покрылся глазурью

Даже спустя несколько дней столица края остается в плену льда

16 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Барнаул в ледяной глазури / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несколько дней назад на Барнаул обрушился ледяной дождь, который превратил город в настоящее зимнее царство. Деревья, крыши домов, автомобили – все покрылось прозрачной глазурью, создавая удивительный и необычный пейзаж.

Для жителей краевой столицы это стало настоящим испытанием. Гололед затрудняет передвижения, а в первые дни в городе произошло 38 ДТП. Однако, несмотря на неудобства, многие не могли не восхититься красотой этого явления. Деревья, покрытые льдом, выглядели как настоящие ледяные скульптуры, а город приобрел сказочный вид.