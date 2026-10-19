"Стеклянный" магазин планируют возвести на пустыре рядом с ТЦ "Волна" в Барнауле

Здание будет двухэтажным, но часть первого этажа займут парковки

19 октября 2026, 08:01, ИА Амител

Эскизные решения здания на ул. Малахова, 168 / Фото: "Мастерская Золотова"

Двухэтажный магазин планируют построить на ул. Малахова, 168 (пересечение ул. Малахова и ул. Власихинской). Проект здания представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что рядом с объектом ведется активная застройка, и "угол" оживленного перекрестка преображается.

Двухэтажный "многогранник"

Здание спроектировано небольшим: его общая площадь составляет 1,12 тыс. квадратных метров. Часть первого этажа отдана под холодную парковку на десять машино-мест. Остальную площадь, а также второй этаж занимают торговые залы. Дополнительно на участке размещено три машино-места. Владимир Золотов отметил, что при необходимости парковочные места возможно организовать вдоль ул. Малахова. Пока же там планируется газон.

Фасады здания спроектированы с большим количеством остекления. Архитектор предложил два варианта внешнего вида: в одном акцентированы углы (более высокими объемами), в другом — лицевой фасад.

"Здание представляет собой многогранник, поэтому точки восприятия со всех сторон и все фасады выполнены с одинаковой степенью внимания. Отделочные материалы — это композитные панели. Заборов нет, пространство и движение общее", — отметил Владимир Золотов.

Вопрос парковок

Архитектуру магазина члены градсовета похвалили. Однако парковку на первом этаже многие назвали спорным решением. Депутат АКЗС Евгений Носенко предположил, что в будущем паркинг все-таки будет "зашит" и станет частью магазина. В итоге посетителям будет негде оставить автомобили, и они начнут парковаться на газоне.

"Вот это, считаю, решение такое не очень удачное. Центр торговый, нужны парковочные места. По факту на территории получится пять машино-мест, все остальные будут за территорией. Мы потеряем газон", — сказал он.

Исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин предложил сразу согласовать парковки вместо газона. А депутат АКЗС Ксения Белоусова обратила внимание, что три машино-места, которые размещены на участке, а не на крытой парковке, располагаются на тепловой сети, что недопустимо.

В итоге эскиз здания согласовали. Но вопрос размещения машино-мест и их количества архитектору и заказчику проекта нужно уточнить.