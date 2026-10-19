"Стеклянный" магазин планируют возвести на пустыре рядом с ТЦ "Волна" в Барнауле
Здание будет двухэтажным, но часть первого этажа займут парковки
19 октября 2026, 08:01, ИА Амител
Двухэтажный магазин планируют построить на ул. Малахова, 168 (пересечение ул. Малахова и ул. Власихинской). Проект здания представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что рядом с объектом ведется активная застройка, и "угол" оживленного перекрестка преображается.
Двухэтажный "многогранник"
Здание спроектировано небольшим: его общая площадь составляет 1,12 тыс. квадратных метров. Часть первого этажа отдана под холодную парковку на десять машино-мест. Остальную площадь, а также второй этаж занимают торговые залы. Дополнительно на участке размещено три машино-места. Владимир Золотов отметил, что при необходимости парковочные места возможно организовать вдоль ул. Малахова. Пока же там планируется газон.
Фасады здания спроектированы с большим количеством остекления. Архитектор предложил два варианта внешнего вида: в одном акцентированы углы (более высокими объемами), в другом — лицевой фасад.
"Здание представляет собой многогранник, поэтому точки восприятия со всех сторон и все фасады выполнены с одинаковой степенью внимания. Отделочные материалы — это композитные панели. Заборов нет, пространство и движение общее", — отметил Владимир Золотов.
Вопрос парковок
Архитектуру магазина члены градсовета похвалили. Однако парковку на первом этаже многие назвали спорным решением. Депутат АКЗС Евгений Носенко предположил, что в будущем паркинг все-таки будет "зашит" и станет частью магазина. В итоге посетителям будет негде оставить автомобили, и они начнут парковаться на газоне.
"Вот это, считаю, решение такое не очень удачное. Центр торговый, нужны парковочные места. По факту на территории получится пять машино-мест, все остальные будут за территорией. Мы потеряем газон", — сказал он.
Исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин предложил сразу согласовать парковки вместо газона. А депутат АКЗС Ксения Белоусова обратила внимание, что три машино-места, которые размещены на участке, а не на крытой парковке, располагаются на тепловой сети, что недопустимо.
В итоге эскиз здания согласовали. Но вопрос размещения машино-мест и их количества архитектору и заказчику проекта нужно уточнить.
08:25:57 19-10-2026
Зеркальные окна - убийство пернатых
09:06:00 19-10-2026
Гость (08:25:57 19-10-2026) Зеркальные окна - убийство пернатых... Птичек жалко...
09:49:41 19-10-2026
Гость (08:25:57 19-10-2026) Зеркальные окна - убийство пернатых... пернатых и моего эстетического спокойствия)) Ну серьезно, стеклянные фасад, мы что в 00ые вернулись? Понятно что дешево, но почему не сделать красиво потратив чуть больше?
09:05:14 19-10-2026
Ура! новый магазин!
09:32:13 19-10-2026
Эта новость о том как в наше время закопать деньги.
Хорошо если свои, а если кредитные то и остатся должником и отдать все нажитое.
Может конечно туда переедет давно пустующий Ашан?
А вместо Ашана там можно производство штук организовать , на Б начинается на А заканчивается
23:53:12 19-10-2026
Лежки бомжей на теплокамере неподалеку уберут?