Обновленный офисник, "оживший" долгострой. Какие проекты рассмотрел градсовет в декабре

Среди объектов – крупный ЖК и долгострой

06 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 36 / Фото: проектное бюро Salut

В Барнауле планируют надстроить офисное здание, завершить коммерческий долгострой в Индустриальном районе и возвести крупный ЖК в центре города. Проекты этих объектов презентовали на градсовете в администрации Барнаула 4 декабря. Заседание провел первый заместитель главы города Андрей Федоров. Как рассматривали проекты и почему некоторые из них отправили на доработку – в материале amic.ru.

Реконструкция офисного центра на пр. Социалистическом, 24

Проект реконструкции здания на пр. Социалистическом, 24 / Фото: творческая мастерская "М-АРТ"

Каким будет обновленное здание?

Пятиэтажный офисный центр, в котором размещается "Газпром газораспределение Барнаул", планируют увеличить. Для этого зданию надстроят дополнительный шестой этаж. Эскизные решения презентовал архитектор, руководитель персональной мастерской Михаил Шмидт. Он отметил, что объект готов к дополнительным нагрузкам.

«Существующее здание кирпичное с железобетонными колоннами в центральной части, без подвала. Фундаменты свайные, перекрытия сборные железобетонные. Кровля стропильная, односкатная во двор с наружным организованным водостоком. Предварительный расчет фундаментов и других конструкций определил значительный запас прочности для надстройки», – сообщил архитектор.

Площадь надстраиваемого этажа составит 705 квадратных метров, а общая площадь здания вырастет до 3,8 тыс. квадратных метров. Во дворе центра предусмотрена парковка на 28 машин, еще на восемь машино-мест – вдоль пр. Социалистического.

Какими будут фасады офисника?

Архитектор предложил три варианта фасадов. В первом верхний надстраиваемый этаж вписан в развитый мощный карниз, который "логично завершает здание и хорошо читается с дальних точек, создавая запоминающийся архитектурный образ". Облицовка стен – из металлических или композитных листов по металлическому каркасу. Дворовой фасад – сэндвич-панели.

Во втором варианте объект выполнят в существующей стилистике.

«Большие плоскости витражей зрительно облегчают верхнюю часть здания и хорошо читаются с дальних и ближних ракурсов. Пятый и шестой этажи облицовываются металлическими или композитными панелями. Возможен вариант фибробетона», – отметил Михаил Шмидт.

В третьем решении надстраиваемый этаж имеет оконные и витражные проемы, аналогичные существующим.

«Так как движение по проспекту Социалистическому одностороннее, то акцент смещается на угол, который является важной визуальной точкой восприятия», – сообщил докладчик.

Как оценили проект реконструкции архитекторы?

Депутат Барнаульской гордумы Ксения Белоусова обратила внимание, что при расчете парковочных мест, требуемых для здания, архитекторы опирались на краевой норматив, установленный для учреждения органов власти. Однако здание на пр. Социалистическом, 24, к ним не относится. По расчетам эксперта, для офисника требуется дополнительно 14 машино-мест.

Члены градсовета также поинтересовались, как будут проводить реконструкцию, учитывая плотность застройки и узкие проезды.

«Мы представили стройгенплан, на котором разработали процесс строительства. Кран на колесной базе будет стоять во дворе. На короткий период – около трех месяцев – парковка уйдет на площадь Свободы. Будет установлен забор, защитные козырьки над входом, над тротуаром», – сообщил Михаил Шмидт.

По мнению исполнительного директора СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, фасады здания во всех вариантах получились слишком "пестрыми". В итоге комиссия единогласно отправила проект на доработку.

Завершение долгостроя на ул. Власихинской, 150

Проект реконструкции офисного здания на ул. Власихинской, 150б / Фото: "АльфА-ПроекТ"

Каким будет здание?

На пересечении ул. Малахова и ул. Власихинской "разморозили" многолетний долгострой. Обновленный проект представил на градсовете руководитель архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проекТ" Вадим Ломакин. Он сообщил, что участок под объектом находится в аренде, он был реализован с торгов.

Конструктив объекта – два этажа, подвал и технический этаж. Основной цвет фасадов – серый, который перекликается с соседним объектом (проезд Северный Власихинский, 3), который спроектировал архитектор Владимир Золотов. Парковка здания рассчитана на 16 машино-мест, дополнительно шесть мест предусмотрели вдоль местного проезда по улице Власихинской.

Как оценили проект архитекторы?

Исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин посчитал, что объект слишком мрачный, а потому следует добавить цветовые акценты:

«Немного смущает цветовое решение. Я читаю, что не надо привязываться к зданию "во дворе" (в проезде Северном Власихинском, 3), оно расположено на другой улице. Немножко повеселее бы (сделать фасады. – Прим. ред.) – стало бы лучше».

С ним согласился архитектор Сергей Боженко: соседнее офисное здание находится на второй линии застройки и втором плане, а потому авторам следовало быть смелее. Так как других замечаний и рекомендаций к проекту не возникло, его согласовали.

Комплекс на месте "Оперы"

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 36 / Фото: проектное бюро Salut

Каким будет ЖК?

Крупный многофункциональный комплекс планируют возвести на пр. Красноармейском, 36, на месте клуба "Колизей" (впоследствии – "Оперы"). Проект намерена развивать компания "Мой дом". Автор эскизов – проектное бюро Salut.

Как сообщил член бюро, архитектор Ермек Кулхамедов, площадь участка – 1,7 га. Здания расположат по периметру мини-квартала (корпуса вытянутся вдоль пр. Красноармейского, ул. Партизанской и Пролетарской). Концепция ЖК – комбинация жилой, офисной и коммерческой застройки. Площадь коммерческих помещений – свыше 6 тыс. квадратных метров. Также в ЖК планируют разместить детский сад.

Дома рассчитаны на 1074 жителя, в двухуровневом паркинге запроектировано 520 машино-мест. Он будет общедоступным: оставить автомобили смогут как жильцы, так и гости.

Вдоль пр. Красноармейского девелопер оставит часть сквера:

«Большая часть взрослых деревьев будет сохранена. Возможно, в дальнейшем мы вынесем на обсуждение разработку дизайна этого общественного сквера», – сообщил Ермек Кулхамедов.

Как оценили проект члены градсовета?

Фасады комплекса архитекторы и эксперты посчитали детально проработанными, стильными и современными. Однако, по мнению большинства членов комиссии, ЖК слишком массивен для участка, и комплекс нужно "урезать". Кроме того, некоторые эксперты обратили внимание на то, что во дворе ЖК мало места для разворота пожарной техники, а жилые корпуса расположены слишком близко друг к другу. В результате проект отправили на доработку с учетом замечаний и рекомендаций.