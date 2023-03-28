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Стена жилого дома упала на тротуар в Барнауле

Прокуратура проверяет деятельность управляющей компании

28 марта 2023, 15:09, ИА Амител

В Барнауле проводят проверку после обрушения части стены многоквартирного дома, сообщает прокуратура Алтайского края.

Дом расположен по адресу: проспект Ленина, 133. По поручению прокурора края Антона Германа на место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района.

"В рамках проверки будет оценено выполнение обязанности по содержанию имущества, деятельности управляющей компании, принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на защиту прав граждан", – указали в ведомстве.

Комментарии 22

  • Пересечение улицы Гоголя с проспектом Социалистическим, над входом в Марию -Ра, такая же ситуация. где прокуратура?
    28 марта, Гость   Ответить
  • да когда же снесут этот хлам!? как там людям ходить рядом, ждем, когда кого-то убьет что ли???
    28 марта, Гость   Ответить
  • Удивительно, как европейцы умудряются жить в домах, которым по несколько сот лет и смотрятся они как с картинки.
    28 марта, Гость   Ответить
  • ну у европейцев цемент другой)
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, чтобы дом не разваливался , за ним нужно следить. Вовремя крышу чинить и фундамент подливать
    28 марта, Гость   Ответить
  • он и должен был рухнуть, посмотрите, из чего сделан, а лет ему уже под или за 70. У нас весь Ленинский рано или поздно либо сам развалится, потому что делали из плохих и недолговечных материалов, либо бульдозерами сроют к чертям, вдург такая программа федеральная по реновации зайдет в барнаул. Так что, фотографируйте скорей на память )))
    28 марта, Гость   Ответить
  • проверки всегда после. А когда пишешь до - результатом всегда отписка "все хорошо, бумажками зады прикрыты"
    28 марта, Гость   Ответить
  • как как . Каком квак... Ремонтируют не когда уже поздно, а заблаговременно.... А как еще? Тратят деньги на содержание.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Удивительно, как европейцы умудряются жить в домах, которым по несколько сот лет и смотрятся они как с картинки". Вы материал, из которого дома сделаны умеете отличать? Это военные или послевоенные постройки из дешевого шлакоблока. А европейские - из камня или кирпича из обожженой глины (а не силикатного). Это веками может стоять и не париться. А шлакоблок и силикатный кирпич недолговечны, особено, если не следить за кровлей, замокают и рушатся. А тут и со временм уже рушатся
    28 марта, Гость   Ответить
  • Вы материал, из которого дома сделаны умеете отличать? ------ А из чего сделаны так называемые фахверки знаете? А многим уже по 200 - 300 лет. И их там до сих пор полным-полно. Просто-напросто европейцы их регулярно пропитывают клеями и грунтовками, для чего сверлят отверстия, куда закачивают грунтовку под давлением, а после пропитки затирают.
    28 марта, Гость   Ответить
  • У нас, как известно, "лучший человек города" родом из Абхазии. Они там сплошь живут в глинобитных домах, которым невесть сколько лет. А про человейники даже слышать не хотят.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "А из чего сделаны так называемые фахверки знаете? А многим уже по 200 - 300 лет. И их там до сих пор полным-полно. Просто-напросто европейцы их регулярно пропитывают клеями и грунтовками, для чего сверлят отверстия, куда закачивают грунтовку под давлением, а после пропитки затирают". ======== Вот именно, пропитывают. Сами жильцы, а не ждут, когда им кто-то что-то промажет или куда-то по программе разместят. У нас же все сели на попу ровно и ждут. Ибо совок
    28 марта, Гость   Ответить
  • Еще бы Матросова 13 прокуратура проверила ни сегодня завтра тоже завалится а управляющая компания поставила на ремонт в 2026-2028 год
    28 марта, Гость   Ответить
  • Сами жильцы, а не ждут, когда им кто-то что-то промажет или куда-то по программе разместят. У нас же все сели на попу ровно и ждут. Ибо совок///Плату уберите тогда за капремонт и текущее содержание жилья, посмотрим как вы взвоете, а вы это видимо те, кто на этом хорошо наживается и ничего не делает
    28 марта, Гость   Ответить
  • Вот именно, пропитывают. Сами жильцы, а не ждут, когда им кто-то что-то промажет или куда-то по программе разместят.------- Вы удивитесь, но сами жильцы ничего не имеют права делать. Разве что стены побелить в своей квартире. Ремонтом там занимаются исключительно профессионалы, кто прошёл профессиональное обучение, сдал экзамены и получил лицензию, допуск. Собственники могут таких только нанимать и оплачивать их работу. Но в городах там полным-полно управляющих компаний, как муниципальных, так и частных. А практически весь Париж застроен домами из .... песчаника.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Всё просто. Сбивание наледи над карнизами ведёт к разрушениям крыш, стен, домов.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "как европейцы умудряются жить в домах, которым по несколько сот лет и смотрятся они как с картинки." --- Гость, климат более мягкий. Нет морозов, снежных шапок на крышах, таяния сосулек и прочих факторов, из-за которых быстрее разрушаются материалы.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, согласен с Вами.Моя внучка живет в доме, который построили преподы строительного техникума сами, купили проект,дому более 60 лет, его ремонтировали жильцы сами, ни в какиетЖЭКи. Ук и ТЭСы не входили.Готовились ремонтировать далее крышу и фундамент.Собирали деньги.Но вдруг нектг "позаботился о нас, включил в капремонт, причем, почти кажлдый год отодвиная начало капремонта, уже на 34 год передвинули.А деньги платим.Это есто российский рынок, когда деньги платим за будущую услугу, которой может и не быть.Вот и весь ответ.Официальный: раз дом многоквартирный(11 квартир) ,значит он подчиняется постановлению правительства.А чиновник страшно боится начальства, поэтому пишет в ответ, что дом МКД, значит вы обязаны платить за капремонт.А то, что за текщий ремонт мк\гос-во, регион, муниципалитет ни копейки ни разу не заплатило, а платили жильцы дома, чиновнику наплевать.
    28 марта, Гость   Ответить
  • климат более мягкий.--- в финляндии?
    28 марта, Гость   Ответить
  • в финляндии? --- Гость, а вы про Финляндию выше писали "Удивительно, как европейцы умудряются жить в домах, которым по несколько сот лет и смотрятся они как с картинки"? Покажите мне дома в Финляндии, котоым "по несколько сотен лет".
    28 марта, Гость   Ответить
  • Покажите мне дома в Финляндии, - гугл отключили? например ищи: старейшее каменное здание в центре города. Здание было построено в 1757 году
    29 марта, Гость   Ответить
  • Eдивительно, как европейцы умудряются жить в домах, которым по несколько сот лет... --- воруют меньше!
    29 марта, Гость   Ответить
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