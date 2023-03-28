Стена жилого дома упала на тротуар в Барнауле
Прокуратура проверяет деятельность управляющей компании
28 марта 2023, 15:09, ИА Амител
В Барнауле проводят проверку после обрушения части стены многоквартирного дома, сообщает прокуратура Алтайского края.
Дом расположен по адресу: проспект Ленина, 133. По поручению прокурора края Антона Германа на место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района.
"В рамках проверки будет оценено выполнение обязанности по содержанию имущества, деятельности управляющей компании, принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на защиту прав граждан", – указали в ведомстве.
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