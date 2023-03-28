Стена жилого дома упала на тротуар в Барнауле

Прокуратура проверяет деятельность управляющей компании

28 марта 2023, 15:09, ИА Амител

В Барнауле проводят проверку после обрушения части стены многоквартирного дома, сообщает прокуратура Алтайского края.

Дом расположен по адресу: проспект Ленина, 133. По поручению прокурора края Антона Германа на место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района.