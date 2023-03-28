Власти Барнаула призвали УК закончить ремонт дома, где с крыши текла вода с помётом

Вода начала попадать в квартиры людей из-за "неполного" ремонта крыши

28 марта 2023, 07:10, Антон Дегтярев

Последствия потопа в доме на ул. Антона Петрова, 106 / Фото предоставлено жительницей

Комитет по ЖКХ Барнаула занялся решением проблемы дома на улице Антона Петрова, 106, где из-за ремонта крыши в подъезды и квартиры текла вода вместе с голубиным помётом. Власти начали разбирательство с подрядчиком ИП "Остапенко", а также потребовали от управляющей компании "Строитель" устранить все недостатки здания и решить проблему с потопами. За работами по контракту будет следить специалист комитета до их полного завершения. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Чем возмущаются жители?

Ещё в декабре 2022 года в доме на улице Антона Петрова, 106, начался ремонт крыши. А в марте 2023 года в редакцию amic.ru пожаловались жильцы на то, что вода с голубиным помётом периодически течёт в подъезды и квартиры дома. Так, 2 января топило пятый, четвёртый и третий этажи. Старшая по подъезду Ольга говорила amic.ru, что муниципальный контракт, по которому проводятся работы, не предусматривает замену стропил, установку фронтона, прокладку изоляционного слоя и заделку дыр. Именно из-за отсутствия изоляционного слоя и незаделанных дыр крыша в здании и "потекла", уверены люди. Возмущённые жители написали письмо в прокуратуру и управляющую компанию.

Как так получилось?

В ответ на запрос amic.ru в мэрии Барнаула пояснили, что ещё в апреле 2013 года Железнодорожный суд Барнаула обязал отремонтировать крышу дома УК "Прогресс плюс", к которой тогда относилось здание. Компания должна была провести герметизацию швов стен здания, заделать трещины, восстановить отделочные покрытия, отремонтировать деревянные конструкции стропильной системы со сменой мауэрлата, усилить конструкции стропильных ног, выправить конструкции, сделать закрепление врубок и обрешётки с использованием нового материала, починить слуховые окна, очистить чердак от мусора, прочистить и отремонтировать вентиляцию, заделать отверстия в карнизных свесах, а также исправить дефекты карнизной и балконной плиты дома.

Однако вскоре "Прогресс плюс" признали банкротом и ремонт в доме компания так и не провела. Тогда Железнодорожный суд обязал барнаульский комитет по ЖКХ отремонтировать крышу: полностью заменить фановые трубы и кровельное покрытие с устройством герметичного примыкания вентиляционных шахт к кровле. В ноябре 2022 года комитет заключил контракт с ИП "Остапенко" на выполнение ремонта крыши до 31 марта 2023 года. При этом управляющей компанией в доме является УК "Строитель", а ИП "Остапенко" наняли на конкретные работы по конкретной "недоработанной" смете.

Последствия потопа в доме на ул. Антона Петрова, 106

Жители должны платить сами?

Власти подчёркивают, что до начала работ по контракту и во время них жильцам дома предлагали на общем собрании принять решение о дополнительном ремонте крыши, который суд не возложил на комитет. Собственникам предлагали самим найти деньги на эти мероприятия, отметили в мэрии. На что-то люди смогли отыскать средства.

"Дополнительные работы, связанные с частичной заменой стропильных ног, выполнены собственниками совместно с действующей управляющей компанией УК "Строитель" в период выполнения подрядчиком (ИП "Осипенко") работ по замене кровли", – сказано в ответе на запрос amic.ru.

Жители дома ранее рассказывали amic.ru, что собрали на новые стропила 67 тысяч рублей. Однако что делать с изоляционным слоем и фронтоном, они не знают. Самостоятельно собрать на них деньги сложно, так как материалы стоят немало. Вложить средства капремонта в реконструкцию крыши нельзя, потому что "это разные фонды", утверждают они.

Как заканчивать злополучный ремонт, жители дома будут решать, видимо, уже с управляющей компанией. Подрядчик должен до конца марта завершить замену кровли и "отчалить".

Напомним, что в марте на протёкшую крышу жаловались жители дома № 6 в проезде 9 Мая в Барнауле. После публикации в СМИ мэрия города пообещала людям починить крыши. Также вода текла в квартиры в скандальном общежитии на ул. Маяковского, 27а и в многоэтажке на ул. Шукшина, 24.