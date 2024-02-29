Стенд Алтайского края на выставке "Россия" посетила замминистра экономразвития РФ

Она рассказала о важности инвестпроектов

29 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

На выставке "Россия" / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

Алтайский край стал участником выставки на форуме "Россия", посвященной Дню российского предпринимательства. Регион презентовал бизнес, работающий в инновационном направлении, а также экскурсию в видеоформате о том, как развивалось предпринимательство. Стенд региона осмотрела заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По ее словам, инвестиционные проекты края имеют большую значимость для страны. Речь о строительстве двух промышленных технопарках, а также о технопарке "Юг Алтая", действующем с 2022 года.

"Эффективность работы мер господдержки можно оценить по степени их реализации "на местах". Сегодня Алтайский край входит в число тех, где бизнес активно использует возможности нацпроекта "Малое среднее предпринимательство" для своего развития", – подчеркнула замминистра.

На выставке "Россия" / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

О роли налаженных отношений государства и бизнеса для развития экономики на выставке сказал и министр экономического развития России Максим Решетников. Он напомнил, что стране удалось справиться с серьезными вызовами последнего времени. Но экономика выстояла и смогла восстановиться.

"И главная причина – предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством", – сообщил глава Минэкономразвития РФ.

В Алтайском крае много ставят не просто на бизнес, а на малое и среднее предпринимательство, которое сейчас активно развивается. Так, по словам временно исполняющего обязанности начальника управления по предпринимательству региона Елены Абдулаевой, 84% компаний края – это как раз субъекты МСП.

"Мы гордимся нашими предпринимателями и продолжим движение для покорения их новых бизнес-вершин", – подчеркнула врио начальника управления.

А руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков добавил, что как раз такие выставки – отличная возможность для предпринимателей обменяться опытом и узнать современные практики.

"Мы работаем с предпринимателями ежедневно, оказываем поддержу субъектам МСП и самозанятым. Их идеи для бизнеса, пути его реализации и монетизации своего дела удивительным образом обрастают все более продуктивными подходами, цифровизацией бизнеса, приобретают черты нового предпринимательства, основанного на мерах господдержки и ее лучших, в том числе, технологических достижениях", – подчеркнул Слободчиков.