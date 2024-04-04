В "Изумрудном" затопленной остаётся ещё одна дорожка

04 апреля 2024, 15:07, Антон Дегтярев

Подтопленный парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" на 4 апреля затопленной остаётся одна дорожка у стадиона "Клевченя", в трёх местах общественной территории воду удалось убрать, а в четвёртом это сделают в ближайшие дни. Об этом рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев.

Ещё 25 марта Вакаев в своём телеграм-канале написал о подтоплении велопешеходной дорожки возле визит-центра в "Изумрудном". Уже 26 марта Вакаев призвал воздержаться от посещения парка в ближайшие дни или гулять по нему в непромокаемой обуви. 29 марта Вакаев рассказал, что три из четырёх подтоплений в "Изумрудном" удалось ликвидировать. Со стадиона "Клевченя" в парк хлынул большой поток воды, поэтому быстро разобраться с проблемой не удалось.

Сейчас ликвидация подтопления у стадиона "Клевченя" продолжается, и это все ещё проблемное место, отметил Вакаев.

"Большой объём воды со стороны стадиона заходит, плюс там низменность. Но мы боремся с этим подтоплением. Я надеюсь, в ближайшие дни, учитывая потепление и таяние снега, мы сможем его устранить. У нас в парке есть дублирующий маршрут, который позволяет комфортно обойти это место. Им люди пользуются, и вода на одной дорожке совершенно не мешает функционированию парка. Другие три подтопления дорожек удалось ликвидировать. Мы малой кровью отделались", – отметил Вакаев.

Подтопленный парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина

По его словам, за пять лет работы в "Изумрудном" нынешний паводок — самый тяжелый. И произошёл он потому, что осенью снег долго не ложился, однако морозы начались рано, и почва промёрзла примерно на полметра.

"В итоге тающий снег не впитывается в землю, начинает в виде воды скапливаться в низине и подтапливать её. Мы понимали, что вот будет это объективный природный процесс, от него никуда не уйти. Из большой лужи, которая у нас осталась в районе "Клевчени", мы сейчас будем воду перекачивать в те части парка, где уже снег сошёл, таким образом ещё и дополнительно увлажним почву. Потому что за паводком следует другая проблема – становится сухо, это проблема для растительности. Мы сейчас постараемся, чтобы вода ушла куда-то и увлажнила наши насаждения", – сказал Вакаев.

Что касается пруда в парке, то он ещё не оттаял. Поэтому и судьба карпов, которых так и не удалось выловить осенью, пока неизвестна.

Напомним, что в этом году продолжится и благоустройство парка "Изумрудный". Там высадят деревья, сделают дорожки для прогулок и построят шахматные площадки как раз возле стадиона "Клевченя". Также будут установлены объекты энергического хозяйства. Подрядчику за это заплатят 30,6 млн рублей. По словам Вакаева, сейчас компания готовится начать работы, а именно трудится над документами и закупает материалы. Как только почва высохнет, подрядчик приступит к работе.