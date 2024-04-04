Стихийный аквапарк. Как выглядит затопленный "Изумрудный" в Барнауле
В "Изумрудном" затопленной остаётся ещё одна дорожка
04 апреля 2024, 15:07, Антон Дегтярев
В барнаульском парке "Изумрудный" на 4 апреля затопленной остаётся одна дорожка у стадиона "Клевченя", в трёх местах общественной территории воду удалось убрать, а в четвёртом это сделают в ближайшие дни. Об этом рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев.
Ещё 25 марта Вакаев в своём телеграм-канале написал о подтоплении велопешеходной дорожки возле визит-центра в "Изумрудном". Уже 26 марта Вакаев призвал воздержаться от посещения парка в ближайшие дни или гулять по нему в непромокаемой обуви. 29 марта Вакаев рассказал, что три из четырёх подтоплений в "Изумрудном" удалось ликвидировать. Со стадиона "Клевченя" в парк хлынул большой поток воды, поэтому быстро разобраться с проблемой не удалось.
Сейчас ликвидация подтопления у стадиона "Клевченя" продолжается, и это все ещё проблемное место, отметил Вакаев.
"Большой объём воды со стороны стадиона заходит, плюс там низменность. Но мы боремся с этим подтоплением. Я надеюсь, в ближайшие дни, учитывая потепление и таяние снега, мы сможем его устранить. У нас в парке есть дублирующий маршрут, который позволяет комфортно обойти это место. Им люди пользуются, и вода на одной дорожке совершенно не мешает функционированию парка. Другие три подтопления дорожек удалось ликвидировать. Мы малой кровью отделались", – отметил Вакаев.
По его словам, за пять лет работы в "Изумрудном" нынешний паводок — самый тяжелый. И произошёл он потому, что осенью снег долго не ложился, однако морозы начались рано, и почва промёрзла примерно на полметра.
"В итоге тающий снег не впитывается в землю, начинает в виде воды скапливаться в низине и подтапливать её. Мы понимали, что вот будет это объективный природный процесс, от него никуда не уйти. Из большой лужи, которая у нас осталась в районе "Клевчени", мы сейчас будем воду перекачивать в те части парка, где уже снег сошёл, таким образом ещё и дополнительно увлажним почву. Потому что за паводком следует другая проблема – становится сухо, это проблема для растительности. Мы сейчас постараемся, чтобы вода ушла куда-то и увлажнила наши насаждения", – сказал Вакаев.
Что касается пруда в парке, то он ещё не оттаял. Поэтому и судьба карпов, которых так и не удалось выловить осенью, пока неизвестна.
Напомним, что в этом году продолжится и благоустройство парка "Изумрудный". Там высадят деревья, сделают дорожки для прогулок и построят шахматные площадки как раз возле стадиона "Клевченя". Также будут установлены объекты энергического хозяйства. Подрядчику за это заплатят 30,6 млн рублей. По словам Вакаева, сейчас компания готовится начать работы, а именно трудится над документами и закупает материалы. Как только почва высохнет, подрядчик приступит к работе.
15:29:12 04-04-2024
Красиво
15:38:29 04-04-2024
Карпы уплыли и разбрелись по кустам-)
10:56:48 08-04-2024
Гость (15:38:29 04-04-2024) Карпы уплыли и разбрелись по кустам-) ... они подохли в начале декабря
15:59:30 04-04-2024
И 40 лет назад так же было.
16:44:45 04-04-2024
Ещё одно прекрасное место для бесконечного вваливания денег.
22:35:35 04-04-2024
Деньги вымывает однако...
06:58:02 05-04-2024
Скорее всего в проектной документации были заложены "ливнёвки" просто смекалка чиновников сочла это очень расточительным и не выгодным, так как не куда будет списывать ежегодно бюджетные деньги.
10:57:35 08-04-2024
Гость (06:58:02 05-04-2024) Скорее всего в проектной документации были заложены "ливнёвк... парк топит каждый год и уже лет 100, не знаете- не пишите чо попало