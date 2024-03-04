Финальный этап. Как за 31 миллион рублей завершат ремонт "Изумрудного" в Барнауле
Информация размещена на сайте госзакупок
04 марта 2024, 13:20, ИА Амител
Мэрия Барнаула потратит 31,3 миллиона рублей на завершающий этап благоустройства парка "Изумрудный". В настоящий момент на сайте госзакупок размещен конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы в зеленой зоне. Подать заявку можно до 12 марта. Ранее руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев сообщал amic.ru, что в 2024 году реновация парка завершится окончательно.
Какие работы проведут в 2024 году?
Как следует из описания контракта, потенциальный подрядчик будет обязан высадить деревья, а также сделать дорожки для прогулки на территории зеленого комплекса. Кроме того, в этом году в "Изумрудном" построят шахматные площадки. Разместят их рядом со стадионом имени Клевченя. Установят также объекты энергического хозяйства.
На все цели из бюджета направят 31,3 миллиона рублей.
Что уже сделано в "Изумрудном"?
За четыре предыдущих этапа в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, восстановили центральную аллею, провели освещение, установили сцену и малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также в парке построили беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. В "Изумрудном" восстановили легендарный пруд и благоустроили прилегающую к нему территорию. Также установили забор, сделали "зеленый пляж", амфитеатр. На эти цели из различных источников бюджета направили более 400 миллионов рублей.
Подробнее о реновации "Изумрудного" смотрите в нашем большом интервью с управляющим парком Владиславом Вакаевым.
13:33:30 04-03-2024
При всех воплях комментаторов на амике за весь период обновления парка - парк стал примерно в тыщу раз лучше, чем то убожество, каким он был до этого.
Спасибо за проделанную работу!
14:01:26 04-03-2024
Как кладбище не обустраивай, оно кладбищем и останется. Никогда, ни парк БМК, ни Изумрудный не отличались положительной энергетикой.
14:44:52 04-03-2024
Гость (14:01:26 04-03-2024) Как кладбище не обустраивай, оно кладбищем и останется. Нико... Экстрасенс, однако. Где уверенность, что под вашим домом никто не закопан? Лет так 500 назад.
14:48:47 04-03-2024
Гость (14:01:26 04-03-2024) Как кладбище не обустраивай, оно кладбищем и останется. Нико... Так вся планета Земля - одно большое кладбище, за весь-то период ее существования.
23:26:47 07-03-2024
Гость (14:01:26 04-03-2024) Как кладбище не обустраивай, оно кладбищем и останется. Нико... Хоть кто-то знает историю Барнаула, многие даже не в курсе что это кладбище ещё со времён войны, а планетарий это Крестовоздвиженская церковь!!!
16:29:48 11-03-2024
Гость (23:26:47 07-03-2024) Хоть кто-то знает историю Барнаула, многие даже не в курсе ч... А вы знаете только то, что было давным-давно? Планетарий уж как года два назад съехал оттуда, опять церковь там))
14:20:20 04-03-2024
А что с карасями, или какие там рыбы задохнулись подо льдом на этом кладбище?