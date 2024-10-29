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Стилист рассказала, как галстук указывает на характер мужчины

Яркие цвета обычно выбирают уверенные в себе люди

29 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Галстук / Фото: pxhere.com/ru/photo/848646
Галстук / Фото: pxhere.com/ru/photo/848646

Имиджмейкер Мария Щедина рассказала о том, как характер мужчины может отразиться в его галстуке. Ее комментарий опубликован в газете "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, цвет, рисунок и длина этого предмета гардероба могут многое рассказать о личности его владельца. Яркие галстуки выбирают уверенные в себе люди, а те, кто предпочитает строгие линии, умеют держать себя в руках и концентрироваться на главном.

Короткие галстуки говорят о том, что мужчина не зависит от общественного мнения, а длинные – о его желании привлечь внимание, отметила эксперт.

Красота и мода

Комментарии 4

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Гость

10:17:23 29-10-2024

это символ ошейника!

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Musik

11:21:32 29-10-2024

Гость (10:17:23 29-10-2024) это символ ошейника!... Масонский, осмелюсь добавить.

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Гость

10:24:25 29-10-2024

Нет галстук - нет характер

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Гость

10:34:10 29-10-2024

По этому фэй -шуй, какой галстук у ВВП?

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