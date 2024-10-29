Стилист рассказала, как галстук указывает на характер мужчины

Яркие цвета обычно выбирают уверенные в себе люди

29 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Галстук / Фото: pxhere.com/ru/photo/848646

Имиджмейкер Мария Щедина рассказала о том, как характер мужчины может отразиться в его галстуке. Ее комментарий опубликован в газете "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, цвет, рисунок и длина этого предмета гардероба могут многое рассказать о личности его владельца. Яркие галстуки выбирают уверенные в себе люди, а те, кто предпочитает строгие линии, умеют держать себя в руках и концентрироваться на главном.

Короткие галстуки говорят о том, что мужчина не зависит от общественного мнения, а длинные – о его желании привлечь внимание, отметила эксперт.