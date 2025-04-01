Стилист Влад Лисовец приедет в Барнаул и выступит на фестивале
Известный деятель моды будет хедлайнером мероприятия в "Изумрудном"
01 апреля 2025, 17:34, ИА Амител
Влад Лисовец / Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Известный стилист Владислав Лисовец приедет в Барнаул. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Встреча с модельером состоится в парке "Изумрудный" 21 июня, где пройдет фестиваль для ценителей моды и стиля. Лисовец выступит на мероприятии в качестве хедлайнера.
Гости фестиваля в "Изумрудном" также смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, побывать на ярмарке и узнать много нового о мире моды.
18:00:17 01-04-2025
Это вообще, кто ?
20:58:57 01-04-2025
Гость (18:00:17 01-04-2025) Это вообще, кто ?... Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Глупо!
08:24:25 02-04-2025
Гость (20:58:57 01-04-2025) Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Г... Тем что ты показал свою, типа принадлежность к высокой моде и педико-стиляжности, гордишься что ли? Глупо!
18:24:30 01-04-2025
Надо приготовить тухлые яйца и гнилые помидоры...
20:11:28 01-04-2025
..... (18:24:30 01-04-2025) Надо приготовить тухлые яйца и гнилые помидоры... ... У меня полмешка картошки подгнило - хотел выбросить... Так что не траттесь я с вами поделюсь.
21:00:12 01-04-2025
Musik (20:11:28 01-04-2025) У меня полмешка картошки подгнило - хотел выбросить... Так ч... "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"
21:41:56 01-04-2025
Гость (21:00:12 01-04-2025) "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"... В случае мня - умник без кавычек.
07:41:26 02-04-2025
Musik (21:41:56 01-04-2025) В случае мня - умник без кавычек.... Вот именно что в кавычках, т.к. подразумевается противоположность, т.е. тупые
08:26:15 02-04-2025
Гость (21:00:12 01-04-2025) "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"... И что ты этим хотел сказать, "умник"? Ты комментарии к новости читаешь или орфографию проверяешь ?
18:50:54 01-04-2025
Ну не должно быть у мужика такие шикарные волосы. Завидую.
22:45:19 01-04-2025
Гость (20:58:57 01-04-2025) Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Г... О да. Знание того, кто такой Лисовец- это, прям сразу Нобелевская)
09:07:58 02-04-2025
Тоже не особо знаю, кто такой Лисовец. Но агрессивно-пренебрежительная реакция комментаторов в бесконечный раз подтверждает провинциальную идею агрессии, хамства, невежества и бескультурья.
11:35:58 02-04-2025
Животные когда видят что-то непонятное им и необычное, тоже испытывают страх и агрессию.