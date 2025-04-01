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Стилист Влад Лисовец приедет в Барнаул и выступит на фестивале

Известный деятель моды будет хедлайнером мероприятия в "Изумрудном"

01 апреля 2025, 17:34, ИА Амител

Влад Лисовец / Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Влад Лисовец / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Известный стилист Владислав Лисовец приедет в Барнаул. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Встреча с модельером состоится в парке "Изумрудный" 21 июня, где пройдет фестиваль для ценителей моды и стиля. Лисовец выступит на мероприятии в качестве хедлайнера.

Гости фестиваля в "Изумрудном" также смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, побывать на ярмарке и узнать много нового о мире моды.

культура

Комментарии 13

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Гость

18:00:17 01-04-2025

Это вообще, кто ?

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Гость

20:58:57 01-04-2025

Гость (18:00:17 01-04-2025) Это вообще, кто ?... Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Глупо!

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Гость

08:24:25 02-04-2025

Гость (20:58:57 01-04-2025) Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Г... Тем что ты показал свою, типа принадлежность к высокой моде и педико-стиляжности, гордишься что ли? Глупо!

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.....

18:24:30 01-04-2025

Надо приготовить тухлые яйца и гнилые помидоры...

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Musik

20:11:28 01-04-2025

..... (18:24:30 01-04-2025) Надо приготовить тухлые яйца и гнилые помидоры... ... У меня полмешка картошки подгнило - хотел выбросить... Так что не траттесь я с вами поделюсь.

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Гость

21:00:12 01-04-2025

Musik (20:11:28 01-04-2025) У меня полмешка картошки подгнило - хотел выбросить... Так ч... "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"

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Musik

21:41:56 01-04-2025

Гость (21:00:12 01-04-2025) "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"... В случае мня - умник без кавычек.

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Гость

07:41:26 02-04-2025

Musik (21:41:56 01-04-2025) В случае мня - умник без кавычек.... Вот именно что в кавычках, т.к. подразумевается противоположность, т.е. тупые

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Гость

08:26:15 02-04-2025

Гость (21:00:12 01-04-2025) "Тратьтесь" - пишется с "ь", "умники"... И что ты этим хотел сказать, "умник"? Ты комментарии к новости читаешь или орфографию проверяешь ?

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Гость

18:50:54 01-04-2025

Ну не должно быть у мужика такие шикарные волосы. Завидую.

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Гость

22:45:19 01-04-2025

Гость (20:58:57 01-04-2025) Тем, что ты показал свою дремучесть гордишься что ли? Г... О да. Знание того, кто такой Лисовец- это, прям сразу Нобелевская)

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Гость

09:07:58 02-04-2025

Тоже не особо знаю, кто такой Лисовец. Но агрессивно-пренебрежительная реакция комментаторов в бесконечный раз подтверждает провинциальную идею агрессии, хамства, невежества и бескультурья.

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Гость

11:35:58 02-04-2025

Животные когда видят что-то непонятное им и необычное, тоже испытывают страх и агрессию.

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