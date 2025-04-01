Стилист Влад Лисовец приедет в Барнаул и выступит на фестивале

Известный деятель моды будет хедлайнером мероприятия в "Изумрудном"

01 апреля 2025, 17:34, ИА Амител

Влад Лисовец / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Известный стилист Владислав Лисовец приедет в Барнаул. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Встреча с модельером состоится в парке "Изумрудный" 21 июня, где пройдет фестиваль для ценителей моды и стиля. Лисовец выступит на мероприятии в качестве хедлайнера.

Гости фестиваля в "Изумрудном" также смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, побывать на ярмарке и узнать много нового о мире моды.