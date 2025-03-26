Когда актер Сергей Безруков приедет в Барнаул с детским фестивалем?

Безруков сыграет в моноспектакле "Маленький принц"

26 марта 2025, 12:00, Антон Дегтярев

Сергей Безруков / Фото: grandkidsfest.ru

В апреле 2025 года актер Сергей Безруков приедет в Барнаул с командой "Эхо Большого Детского фестиваля", художественным руководителем которого он является. 21 апреля программа откроется моноспектаклем "Маленький принц", где сыграет Безруков. Затем состоится показ еще нескольких спектаклей, которые уже анонсированы. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта.

По информации на сайте "БДФ", 21 апреля 2025 года спектакль "Маленький принц" Московского губернского театра покажут на сцене краевого театра драмы. Кроме Сергея Безрукова, в нем поучаствует симфонический оркестр филармонии Алтайского края под управлением главного дирижера Московского губернского театра Сергея Пащенко.

Ранее Елена Безрукова рассказывала, что планируется два показа спектакля. На первый позовут в основном детей участников СВО и из неблагополучных семей. Второй будет коммерческим. На сайте театра драмы сказано, что первый показ состоится в 15:00, а второй – в 19:00 21 апреля. Правда, на второй билетов уже нет.

Помимо этого, в течение пяти дней в Барнауле можно будет посмотреть спектакли, которые стали лауреатами Большого Детского фестиваля разных лет.

Кроме театральных представлений, планируется показ художественных и анимационных фильмов, встречи с детскими писателями, а также обучение учащихся творческих студий региона. На площадке санатория "Обь" ведущие педагоги из Москвы будут учить школьников вокалу, пластике, сценической речи, сценическому движению и другим театральным дисциплинам. Организуют и образовательные программы для работников культуры.

"В рамках фестиваля детей будут обучать разным компетенциям в сфере театрального дела за счет приглашенных педагогов и команды проекта. Дети, работники культуры и школьные учителя, которые занимаются школьными театрами, научатся основам менеджмента в нашей сфере. Они получат интенсив от ведущих мастеров в рамках короткого курса", – пояснила Безрукова.

Всего в рамках фестиваля пройдет более 75 мероприятий на 15 площадках, в них примут участие около четырех тысяч зрителей и участников. Закроется фестиваль 25 апреля 2025 года. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Отметим, что с 12 по 17 мая 2025 года в Барнауле состоится и театральный фестиваль студенческих дипломных работ "Шаг", который проходит в крае раз в два года на площадке Музыкального театра. Безрукова отметила, что прием заявок на него уже завершился, и в этом году их рекордное количество. Всего желание привезти свои спектакли на фестиваль изъявили более 15 команд из разных учебных заведений России. В Барнаул приедут коллективы из Красноярска, Иркутска, Кемерова, Новосибирска, Саратова, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы и из ЛНР. Всего в программе будет 10–11 спектаклей, рассказала Елена Безрукова.