Несмотря на свою демократичную по современным меркам цену, оснащён кроссовер весьма богато

29 мая 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqHxrNCo

Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скорость, с которой китайский автопром обновляет свои и без того совсем свежие модели, просто поражает. Модернизация, по меркам автомобильной индустрии, почти молниеносная. Производитель Chery представил новенький Chery Tiggo 7 Pro Max*. Модель доступна и покупателям Барнаула в Автоцентре АНТ. Рассказываем, чем она отличается от своего предшественника.

Что изменилось?

Chery Tiggo 7 Pro Max – это рестайлинг предыдущей версии Chery Tiggo 7 Pro*. А это, на минуточку, один из самых продаваемых кроссоверов в России.

Итак, что нового:

У обновленной "семерки" изменилась светооптика. Матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке передней решётки и капота, и благодаря хищному "прищуру" придают внешности Tiggo 7 Pro выразительный и престижный вид.

Передняя решётка теперь реализована в оригинальном стиле 3D*-матрицы, создающей эффект глубокой перспективы. Спереди добавилась аккуратная матово-хромированная окантовка. Вместо логотипа на крышке багажника появилась крупная надпись CHERY. А ещё стильные эмблемы модели на передних крыльях. Радар по центру бампера сразу выдаёт одно из главных новшеств – комплекс систем активной безопасности с адаптивным круиз-контролем. Как на старшем Tiggo 8 Pro Max*.





Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Основные особенности обновлённой Tiggo, пожалуй, всё-таки не во внешности. В салоне тоже все стало как в старшем Tiggo 8 Pro Max. Визуально внутри теперь ну очень круто. Тактильно, аккуратно и стильно. Версия Max получила новую широкую единую панель из двух 12,3‑дюймовых дисплеев консоли и медиацентра. У экранов классная графика, хорошее изображение с камер. Есть широкий функционал: Apple CarPlay* и Android Auto*.





Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Автоцентр АНТ

Просторный салон Chery Tiggo 7 Pro Max заслуживает отдельного описания. Руль регулируется в двух плоскостях. Кресла из экокожи с электронными регулировками. А сзади почти королевский запас места для ног и головы. Света и воздуха существенно добавляет большая панорамная крыша. А также улучшенная система фильтрации и контроля качества воздуха AQS*.

Надёжность и крепость автомобилей – ещё одно преимущество бренда Chery. Отдельно стоит остановиться на высокопрочном кузове из оцинкованной стали. В Автоцентре АНТ есть свой собственный большой кузовной цех, который обслуживает, в том числе, и модели Chery. Клиенты ремонтного цеха – владельцы Chery – после повреждений автомобиля обращают внимание на высокую устойчивость несущих частей авто к деформации и качественную антикоррозийную обработку.

При царапинах или сколах на вашем авто в кузовном отделе Автоцентра АНТ проведут качественную полировку кузова. Руководитель сервиса, прошедший многократные обучения по технической части автомобилей, убедился в надёжности всех систем и узлов автомобилей Chery. Компания внедряет высокие стандарты как в обслуживании клиентов, так и в технологиях ремонтов по аналогии с известными европейскими, японскими и другими производителями.

Технологичное оснащение автомобилей Chery отражает инновационный прорыв и их постоянное усовершенствование. Все узлы, конструкции, трансмиссии и другие детали сделаны с использованием новейших технологий.

С такими обновлениями Chery Tiggo 7 Pro Max, пожалуй, даже обойдёт по популярности своего старшего брата Chery Tiggo 7 Pro.

В чём секрет востребованности кроссовера?

Главными причинами его популярности стали невысокая цена, по нынешним временам – от 2 384 900 до 2 664 900 рублей, в сравнении со многими конкурентами. У него хорошая управляемость, плавность хода и максимально продуманный комфорт в салоне. В общем, весьма достойная новинка среди кроссоверов, как раз на смену другим ушедшим маркам. Можно долго перечислять характеристики нового Chery Tiggo 7 Pro Max, но лучше просто прийти в салон и пройти тест-драйв, лично убедившись в достоинствах автомобиля.

По результатам исследования качества автомобилей в Китае за 2019 год (2019 Initial Quality Study*) консалтинговым и исследовательским агентством J. D. Power*, марка Chery поднялась на 26 строчек по сравнению с 2018 годом. Исследование охватывает 266 моделей из 67 европейских, американских, японских и китайских брендов. В компании отмечают, что все автомобили Chery проходят сложные технические и ресурсные испытания, для проверки надёжности всех узлов автомобиля и эффективности работы систем.

















Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Где купить?

Купить новый кроссовер можно у официального дилера Chery в Алтайском крае – в Автоцентре АНТ. До 30 июня 2023 года там действует особое выгодное предложение на Chery Tiggo 7 Pro Max: до 375 000 рублей при покупке в кредит и обмене старого автомобиля на новый. Также на автомобиль действует рассрочка 0% на срок до 78 месяцев.

Почему именно Автоцентр АНТ?

Официальный дилер в России – этим все сказано. Срок гарантии на Chery Tiggo 7 Pro Max – 5 лет или 150 000 километров. В течение всей пятилетней гарантии обслуживанием автомобилей Chery занимается официальный дилер – Автоцентр АНТ. Он предоставляет огромный комплекс сервисных услуг и выполняет работы на современном специализированном оборудовании. Все сотрудники центра прошли обучение у производителя. У этого автобренда два собственных склада запчастей в России, так что детали и материалы для технического обслуживания будут доступны всегда. Владельцы Chery всегда могут воспользоваться сервисным обслуживанием в надёжном и проверенном временем сервисе Автоцентра АНТ.

Записаться на тест-драйв, рассчитать кредит и получить консультацию вы можете по телефону: +7 (3852) 230-050.

Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва").

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*Chery Tiggo 7 Pro Max (Чери Тиго 7 Про Макс), Chery Tiggo 7 Pro (Чери Тиго 7 Про), Tiggo 8 Pro Max (Тиго 8 Про Макс), Apple CarPlay (Эппл КарПлей), Android Auto (Андройд Авто), AQS (ЭйКьюЭс), Initial Quality Study (Инэшиал Куалити Стади), J. D. Power (Джей Ди Пауэр), 3D (3 Дэ).

* ООО "АНТ 2000". ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Ставка в течение льготного периода (78 мес.). Срок рассрочки от 1 до 78 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей "Чери". Страхование автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Подробности на www.sovcombank.ru и у официального дилера CHERY Автоцентра АНТ.

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