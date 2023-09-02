Стимпанк, квесты и барабанное шоу. Как отпразднуют День Барнаула на Мало-Тобольской
Улицу на время праздника разделили на две части: историческую и современную. Установят и фотозону "Вход в барнаульское метро"
02 сентября 2023, 10:45, ИА Амител
Улица Мало-Тобольская в Барнауле 2 сентября традиционно станет одной из главных праздничных площадок в честь Дня города. Рассказываем, что интересного здесь пройдет.
Стимпанк
Праздничные мероприятия на Мало-Тобольской начнутся в 11часов. Пешеходную зону на время праздника разделят на две части – историческую и современную, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
При этом, в пресс-службе подчеркивают, что впервые при оформлении улицы в День города используют стиль стимпанк. Он был выбран не случайно. 260 лет назад И.И. Ползунов спроектировал первую в России паровую машину для приведения в действие воздуходувных мехов на барнаульских Колывано-Воскресенских заводах. Этот исторический факт о Барнауле вдохновил организаторов на выбор такого стиля.
Что такое стимпанк?
Это направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь – паровыми машинами. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку, постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру.
Что будет в исторической зоне?
В исторической зоне пешеходной улицы запланированы мастер-классы от ремесленников гончарного и кузнечного дела, выставка-продажа товаров ручной работы. Здесь же пройдут викторина "Барнаул туристический" и исторический квест.
Будут выступать артисты, загримированные под значимых личностей города.
Что будет в современной зоне?
Здесь организуют тематические фотозоны, будет работать выставка арт-искусства, а также интерактивные площадки "Камера 360", "Гиф-стойка" и "Селфи-зеркало".
Все желающие смогут принять участие в подведении итогов детского конкурса рисунков "С днем рождения, Барнаул!".
Кроме того, на Мало-Тобольской вновь установят фотозону "Вход в барнаульское метро". Напомним, она пользовалась большой популярностью у гостей площадки в прошлом году. В этот раз ее дополнят звуковым сопровождением.
Организуют здесь и детские игровые площадки с гигантскими раскрасками, деревянными играми и аквагримом. Также для юных гостей придумали шоу научной лаборатории с жидким азотом и кинетическим песком.
Что еще интересного будет на Мало-Тобольской?
Фестиваль еды "Вкусно и полезно" проведут в рамках программы "Барнаул. Путешествие со вкусом". Он начнется в 11:00.
Также прямо на улице будет проходить конкурс "Лучший флорист – 2023". Зрители смогут увидеть, как работают цветочные мастера и проголосуют за того, кто больше понравится.
На сцене праздничной площадки публике представят театральную постановку в стиле стимпанк. Здесь же в течение дня будут выступать танцевальные коллективы, музыкальные группы. В 21:00 начнется барабанное шоу.
Всего в Барнауле в честь Дня города будет организовано 120 праздничных мероприятий.
13:27:55 31-08-2023
Хоть стим-панк, хоть кибер-панк назовите, от этого ежегодная программа лучше не станет. Кто туда ходит - вообще не пойму.. Какая-нибудь молодежь скучающая если только, да селяне, волею судеб оказавшиеся в городе. Собственно более чем на день села и не тянет.
14:15:27 31-08-2023
Все замечательно. Я не сомневаюсь, что в Барнауле есть много талантов и умельцев. Мне только непонятно, почему нужно все втискивать а один день в году, чтобы толкаться, успеть увидеть что-то и жалеть, что не успел сходить в это время в парк Изумрудный или на площадь Советов, где в это время было тоже интересно? Почему нельзя растянуть все это на протяжении всего проспекта Социалистического, придав ему пешеходный статус и повторят в течение всего года или, по крайней мере, теплого времени года. Чтобы не толкаться, не бегать, а нормально по человечески отдыхать, гуляя и останавливаясь там, где нравится. Почему нельзя сделать город интересным, комфортным и привлекательным для туристов и жителей в другие дни года? Что мешает Барнаулу делать так, как поступают все уважающие себя и гостей города?
10:55:08 02-09-2023
Иванов Евгений (14:15:27 31-08-2023) Все замечательно. Я не сомневаюсь, что в Барнауле есть много... Женя, какие туристы в Барнауле? Это провинциальная дыра. Полнейшее отсутствие достопримечательностей. А горожанам пешеходный Соц не нужен - просто почитай первый и третий комменты здесь. Им этого не надо.
18:41:22 31-08-2023
Вход в "метро" просто жесть. Деревня, блин!
11:58:03 02-09-2023
Гость (13:27:55 31-08-2023) Хоть стим-панк, хоть кибер-панк назовите, от этого ежегодная... Там только родители да родня мелких песнохорок и присутствует.
14:24:47 02-09-2023
Если кто-то по каким-то причинам пропустил предыдущие 10 дней города, то в этом году может посмотреть пропущенное
21:51:22 02-09-2023
Судя по тому, сколько людей было на Дне города в парке Изумрудном,на площадях Сахарова и Советов, на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской - потребность в пешеходном проспекте Социалистическом огромна. Просто есть владельцы автомобилей и они будут давать высокий процент отрицающих это. Это как вопрос о курении. Но общество все же не разрешает курить в общественных местах. И слава богу - больше здоровых людей в результате. А Барнаул вполне мог бы быть привлекательным для туристов, создай мы комфортные человеческие условия. Алтай привлекает туристов и туристы вынуждены находиться в я Барнауле какое то время.Да улицу без автомобилей полюбят и горожане, в том числе и водители спустя некоторое время. Это доказано опытом многих городов.