Стимпанк, квесты и барабанное шоу. Как отпразднуют День Барнаула на Мало-Тобольской

Улицу на время праздника разделили на две части: историческую и современную. Установят и фотозону "Вход в барнаульское метро"

02 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фотозона с барнаульским метро / Екатерина Смолихина

Улица Мало-Тобольская в Барнауле 2 сентября традиционно станет одной из главных праздничных площадок в честь Дня города. Рассказываем, что интересного здесь пройдет.

Стимпанк

Праздничные мероприятия на Мало-Тобольской начнутся в 11часов. Пешеходную зону на время праздника разделят на две части – историческую и современную, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

При этом, в пресс-службе подчеркивают, что впервые при оформлении улицы в День города используют стиль стимпанк. Он был выбран не случайно. 260 лет назад И.И. Ползунов спроектировал первую в России паровую машину для приведения в действие воздуходувных мехов на барнаульских Колывано-Воскресенских заводах. Этот исторический факт о Барнауле вдохновил организаторов на выбор такого стиля.

Что такое стимпанк?



Это направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь – паровыми машинами. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес киберпанку, постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру.

Что будет в исторической зоне?

В исторической зоне пешеходной улицы запланированы мастер-классы от ремесленников гончарного и кузнечного дела, выставка-продажа товаров ручной работы. Здесь же пройдут викторина "Барнаул туристический" и исторический квест.

Будут выступать артисты, загримированные под значимых личностей города.

Что будет в современной зоне?

Здесь организуют тематические фотозоны, будет работать выставка арт-искусства, а также интерактивные площадки "Камера 360", "Гиф-стойка" и "Селфи-зеркало".

Все желающие смогут принять участие в подведении итогов детского конкурса рисунков "С днем рождения, Барнаул!".

Кроме того, на Мало-Тобольской вновь установят фотозону "Вход в барнаульское метро". Напомним, она пользовалась большой популярностью у гостей площадки в прошлом году. В этот раз ее дополнят звуковым сопровождением.

Организуют здесь и детские игровые площадки с гигантскими раскрасками, деревянными играми и аквагримом. Также для юных гостей придумали шоу научной лаборатории с жидким азотом и кинетическим песком.

Что еще интересного будет на Мало-Тобольской?

Фестиваль еды "Вкусно и полезно" проведут в рамках программы "Барнаул. Путешествие со вкусом". Он начнется в 11:00.

Также прямо на улице будет проходить конкурс "Лучший флорист – 2023". Зрители смогут увидеть, как работают цветочные мастера и проголосуют за того, кто больше понравится.

На сцене праздничной площадки публике представят театральную постановку в стиле стимпанк. Здесь же в течение дня будут выступать танцевальные коллективы, музыкальные группы. В 21:00 начнется барабанное шоу.

Всего в Барнауле в честь Дня города будет организовано 120 праздничных мероприятий.