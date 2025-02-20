Стипендии имени Жириновского хотят учредить в России
Соответствующий проект постановления планируют внести в правительство РФ до конца февраля
20 февраля 2025, 21:35, ИА Амител
В правительство РФ до конца февраля 2025 года планируется внести проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Проект постановления об учреждении стипендий имени В.В. Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года", – сказано в сообщении.
Зампред правительства провел рабочую встречу с главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, где обсудил подготовку к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, которое состоится в 2026 году. Соответствующий указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что мероприятие необходимо провести на самом высоком уровне.
22:20:57 20-02-2025
Те, кто получат эти премии будут обязаны помыть сапоги в Индийском океане, после чего плеснуть водичкой в опенента, поставить 48 прививок, заболеть ковидом и сдохнуть.
22:25:15 20-02-2025
Таким-то был Жирик "оппозиционером", коль скоро в правительство планируется внести проект постановления об учреждении стипендий его имени!
01:02:20 21-02-2025
Гость (22:25:15 20-02-2025) Таким-то был Жирик "оппозиционером", коль скоро в правительс...
Из него оппозиционер как пуля из всем известного материала
08:16:38 21-02-2025
Sic semper tyrannis (01:02:20 21-02-2025) Из него оппозиционер как пуля из всем известного материа... Свое дело делал.
А што вы там себе измыслили - ваши дела.