Стипендии имени Жириновского хотят учредить в России

Соответствующий проект постановления планируют внести в правительство РФ до конца февраля

20 февраля 2025, 21:35, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

В правительство РФ до конца февраля 2025 года планируется внести проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Проект постановления об учреждении стипендий имени В.В. Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года", – сказано в сообщении.

Зампред правительства провел рабочую встречу с главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, где обсудил подготовку к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, которое состоится в 2026 году. Соответствующий указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что мероприятие необходимо провести на самом высоком уровне.