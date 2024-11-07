Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского
Отмечать событие будут в 2026 году
07 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru
Владимир Путин постановил провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР умер после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года – за 19 дней до своего 76-летия. В 2026-м исполнится 80 лет со дня рождения политика.
"Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского", – поручил Путин.
Также президент постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а его председателем назначил спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Как именно будут отмечать 80-летие Жириновского, в документе не уточняется.
09:41:10 07-11-2024
уважает
09:48:43 07-11-2024
Легендарная личность. Умный, смелый, информированный, высокоинтеллектуальный психопат, но с возрастом добродушный дед. Стратег, умел предвидеть своим аналитическим умом будущее России и Мира на 10 лет вперед. Прекрасный дар для политика его масштаба.
10:28:59 07-11-2024
Гость (09:48:43 07-11-2024) Легендарная личность. Умный, смелый, информированный, высоко... Клоун. Очень много всего говорил, иногда его бред совпадал с действительностью, чаще нет. Тот что случайно совпадал максимально освещался его сторониками. За не сбышийся бред никто его тролил. Вот вам и весь секрет.
10:06:53 07-11-2024
Братан однако...
10:24:14 07-11-2024
А новодворскую будем поминать, а?
10:52:01 07-11-2024
Musik (10:24:14 07-11-2024) А новодворскую будем поминать, а? ... не в этой жизни...
10:25:22 07-11-2024
а выходным сделают!?...
вот если б выходной...? вот это я понимаю...
10:40:59 07-11-2024
Гость (10:25:22 07-11-2024) а выходным сделают!?...вот если б выходной...? вот это я... За свой счет берите. Вот и проверим есть ли у вас стержень.
10:34:46 07-11-2024
День царского шута
10:35:40 07-11-2024
Ну если учесть что Жириновский всю свою жизнь был гэбэшным стукачом и провокатором, то всё логично.
11:16:22 07-11-2024
Вот и проверим есть ли у вас стержень.----- Мусик, так это будет праздник или проверка наличия стержня? 😄
13:29:43 07-11-2024
Гость (11:16:22 07-11-2024) Вот и проверим есть ли у вас стержень.----- Мусик, так это б... Если есть стержень - всегда можно замутить.
А если нет - это будет просто без культурная синька.
14:51:04 07-11-2024
Musik (13:29:43 07-11-2024) Если есть стержень - всегда можно замутить. А если нет -... Штырь вместо стержня сойдет?
16:04:27 07-11-2024
Musik (13:29:43 07-11-2024) Если есть стержень - всегда можно замутить. А если нет -... Бог, значит с заглавной пишется. А в остальном написании - "без культурный" ))
12:20:57 07-11-2024
что за бред
12:29:25 07-11-2024
Жириновского уже можно уважать только за то, что он однажды сказал про овальнят. "У них в нашей стране есть два пути. Либо заграница, либо тюрьма"
13:16:46 07-11-2024
Гость (12:29:25 07-11-2024) Жириновского уже можно уважать только за то, что он однажды ... Не за что его уважать.
13:49:23 07-11-2024
Гость (12:29:25 07-11-2024) Жириновского уже можно уважать только за то, что он однажды ... На такое заключение много ума не надо.
13:07:03 07-11-2024
Значит не зря его называли карманной опозицией.
13:10:18 07-11-2024
Еще один день клоуна что ли?
13:44:15 07-11-2024
Те, которые ВВЖ здесь считают клоуном, очень сильно ошибаются. На самом деле очень адекватный человек был. Вне камер ТВ он не исполнял. Наоборот, очень тонко анализировал и компилировал инфу. Выдавал он ее публично в специально выстроенном эгоцентричном виде. Дурак бы не смог создать партию с нуля и удерживать ее в парламенте более 20 лет. Сколько проектов умерло за это время - десятки. Он же смог быть актуальным буквально до своей смерти. Такое под силу только исключительным людям.
14:05:26 07-11-2024
Скажите Путину, что дни рождения покойников не отмечают. Ну или пусть ему сие Гундяев объяснит.
14:11:30 07-11-2024
Гость (14:05:26 07-11-2024) Скажите Путину, что дни рождения покойников не отмечают. Ну ... Коммунисты в этом году отмечали 154-летие Ленина
15:46:21 07-11-2024
Гость (14:11:30 07-11-2024) Коммунисты в этом году отмечали 154-летие Ленина... Ну к мумиям этот принцип не относится.
20:18:05 07-11-2024
Гость (14:11:30 07-11-2024) Коммунисты в этом году отмечали 154-летие Ленина... Ленин вообще-то вечно живой!
16:10:57 07-11-2024
поддерживаю. великий человек был
старикам деньги высылал. По 500 рублей. А одиноким по 800 рублей
Скажите делал так ну хотя бы кто то помимо него во власти? Нет не слышал о таком