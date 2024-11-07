Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

Отмечать событие будут в 2026 году

07 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Владимир Путин постановил провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР умер после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года – за 19 дней до своего 76-летия. В 2026-м исполнится 80 лет со дня рождения политика.

"Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского", – поручил Путин.

Также президент постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а его председателем назначил спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как именно будут отмечать 80-летие Жириновского, в документе не уточняется.