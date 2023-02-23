Стоимость блинов с икрой лососёвой рассчитали на Масленицу в Алтайском крае

Самый дешёвый вариант усилить вкус блинов – сметана, повидло или сгущённое молоко

23 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: culture.ru

Алтайкрайстат рассчитал стоимость блинов, взяв за основу январские цены на продукты для их приготовления, а также предложил различные начинки – от дешёвых до дорогих.

"Из продуктов для приготовления блинов в январе 2023 года по сравнению с первым месяцем 2022 года более всего подорожала соль – на 21,8%. На 12,0% стало дороже молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% жирности, на 6,3% – масло подсолнечное, на 5,3% – сахар, на 0,8% – мука пшеничная. Яйца стали дешевле на 10,2%", – рассказали в ведомстве об изменении цен.

По данным крайстата, для приготовления блинов придётся потратить 162 рубля 69 копеек. Если необходима начинка, то можно использовать икру лососёвую – 645 рублей 13 копеек. Итого: 808 рублей (впрочем, 100 граммов икры придётся "размазать" на полтора килограмма блинов).

Самый дешёвый вариант усилить вкус блинов – сметана, повидло или сгущённое молоко (от 25 до 35 рублей).