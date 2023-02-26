Богатырские забавы и сжигание чучела. Куда сходить на Масленицу в Барнауле?

Основные мероприятия пройдут в музеях и парках Барнаула

26 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Сжигание Масленицы / Фото: amic.ru

В конце февраля русские люди традиционно провожают зиму и отмечают праздник Масленицы. В масленичную неделю идут народные гулянья, которые заканчиваются сжиганием чучела зимы. Самый главный день Масленицы в 2023 году – воскресенье, 26 февраля. Праздник будут отмечать сразу в нескольких локациях Барнаула. Amic.ru собрал все места, куда можно в краевой столице сходить на Масленицу и где будут сжигать чучело.

В музей

В музеях Алтайского края проведут мастер-классы и другие мероприятия, посвящённые Масленице.

Например, в Художественном музее Алтайского края 26 февраля в 12:00 состоятся народные гулянья. Планируются игры, танцы и забавы.

Краеведческий музей также подготовил сразу несколько мероприятий на Масленицу. 24 февраля в Доме купца Зубова пройдёт интерактивная программа "Масленица идёт – блин да мёд несёт". Там расскажут об обычаях предков. Можно будет поиграть в традиционные игры и сделать своими руками бумажную куклу "Масленицу".

26 февраля с 12:00 до 17:00 Краеведческий музей представит свою программу на ул. Мало-Тобольской. В здании Старого базара пройдут бесплатные мастер-классы. Барнаульцев научат мастерить куклу "Масленицу", тряпичную куклу "Зайчик на пальчик" и подвеску "Солнце – в дом, грусть, печали – вон".

А в туристическом центре "Горная Аптека" 26 февраля в 13:00 пройдёт праздник "Широкая Масленица". В программе – традиционные праздничные гулянья, глинтвейн, блины и другие угощения, русские народные игры для детей и взрослых и сжигание чучела зимы.

Масленица / Фото: amic.ru

В парк

В парке "Центральный" 26 февраля в 12:00 пройдёт праздник "Веселись честной народ – Масленица к нам идёт!". Там состоится конкурс на лучшее чучело Масленицы. После выбора победителя всех чучел сожгут. Также в парке пройдут русские народные игры, забавы, соревнования по гиревому спорту, ярмарка декоративно-прикладного творчества, концертно-игровая программа при участии вокальной студии "СибириЯ". В парке можно будет поработать в русской кузне, попробовать блины с пылу с жару, горячий чай, песни и частушки.

В Парке спорта Алексея Смертина (Энтузиастов, 12в) 26 февраля в 13:00 также состоится большой праздник. Гостей ждут соревнования на скорость, силу и смекалку. Барнаульцы смогут потягать деревянные гантели, залезть на "масленичный столб", покататься на хаски и пони, спеть частушку и выиграть много подарков. Победителям соревнований подарят призы, всех гостей ждут угощения. На 15:00 запланировано сжигание чучела.

В "Лесной сказке" на Масленицу с 13:00 до 16:00 будет работать сразу 10 игровых площадок. Гости смогут посмотреть концерт с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов Барнаула. Их пригласят поучаствовать в гаданиях Бабы Яги и в соревнованиях по перетягиванию каната. Можно будет побиться мешками и проверить свою силу и ловкость. Кроме того, в парке будет работать "Народное караоке".

С 11 до 13 часов в парке будет проходить конкурс чучел. В 14:00 наградят победителей, а в 16:00 всех чучел сожгут.

В парке "Изумрудный" праздничная программа "Масленица – Изумрудница" начнётся 26 февраля в 13:00. Праздник пройдёт с танцами, народными песнями, играми, обрядами, блинами и пирогами. Гостям расскажут, как праздновать каждый день масленичной недели, их познакомят с традициями праздника. На мероприятии выступят фланкировщики, состоится джигитовка на конях. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и посоревноваться за призы.

Дети смогут прокатиться в санях на лошади или олене, сфотографироваться с собаками и кроликами и изготовить куколку Масленицы на мастер-классе. В конце праздника также запланировано сожжение чучела Масленицы.

В парке "Арлекино" 26 февраля в 12:00 также состоится праздник Масленицы. Гостей ждёт праздничная программа с участием творческих коллективов Барнаула. Запланированы игры для детей и взрослых, силовые состязания, ярмарка изделий ручной работы. Жителей города будут угощать шашлыками, блинами и другими лакомствами. В конце праздника состоится сожжение чучела Масленицы.

Масленица / Фото: amic.ru

В зимний городок

В зимнем городке у торгового центра "Галактика" тоже состоится семейный праздник "Масленица". Гостям обещают богатырские забавы, борьбу мешками на бревне, метание валенок, подкидывание блинов и ходьбу на ходулях. Запланирована и праздничная программа с танцами и песнями. Перед собравшимися выступит баянист, состоится розыгрыш призов. Гостей будут бесплатно угощать чаем и блинами.

На экоярмарке "На Взлётной" 26 февраля также пройдёт конкурс чучел Масленицы. Желающие должны будут привезти чучело с 10 до 12 утра. Всех кукол установят на площадке возле экоярмарки (на ул. Взлётная, 2к).

А куда можно сходить на февральских выходных?

На февральских выходных (с 23 по 26 февраля) можно будет сходить в кино, в театр и на концерты. Полный список мероприятий можно посмотреть здесь.