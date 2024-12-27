НОВОСТИЭкономика

Стоимость газа в Европе подскочила после слов Путина

Российский лидер усомнился в сохранении поставок газа через Украину

27 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Цены на природный газ в Европе резко выросли на фоне заявления президента России Владимира Путина о сохранении транзита через Украину. Об этом пишет Bloomberg.

"Фьючерсы на основные биржевые индексы в пятницу выросли на 5%, что стало самым большим скачком за неделю", – отмечается в материале.

После саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Владимир Путин заявил о готовности Москвы поставлять газ через Украину.

Однако президент уточнил, что это невозможно в условиях иска Киева против "Газпрома".

"Цена на европейский природный газ выросла после того, как Владимир Путин еще больше усомнился в вероятности заключения сделки по сохранению поставок в Европу через Украину", – пишет издание.

Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin

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НОВОСТИЭкономика
Владимир Путин европа международные отношения нефть и газ

Комментарии 28

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Гость

22:12:29 27-12-2024

Цены на чей газ подскочили?

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Кхм...

00:04:47 28-12-2024

Гость (22:12:29 27-12-2024) Цены на чей газ подскочили?... Дотации на спецпрограммы по телеку выросли. Там газа- с первой секунды....
🤣

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Гость

10:31:21 28-12-2024

Гость (22:12:29 27-12-2024) Цены на чей газ подскочили?... В Европе на американский видимо, ну и на наш немного, который окольными путями туда всё равно идёт

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Гость

15:27:58 05-01-2025

Гость (22:12:29 27-12-2024) Цены на чей газ подскочили?... Нам на наш газ. Вот будем и оплачивать коммунальные за январь и увидим!!!!

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Гость

22:25:35 27-12-2024

Театр абсурда: между Москвой и Киевом три года идёт кровавая бойня, параллельно с которой не прекращается (и прекратится ли ещё?) "взаимовыгодный" транзит "москальского" газа через территорию "бандеровцев"...

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Гость

00:15:32 28-12-2024

Гость (22:25:35 27-12-2024) Театр абсурда: между Москвой и Киевом три года идёт кровавая... Бойня бойней а бизнес бизнесом же)

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Гость

10:14:01 28-12-2024

Гость (00:15:32 28-12-2024) Бойня бойней а бизнес бизнесом же)...
Россия показывает всему миру, что наши договоренности работают в отличии от западных Это наш имидж. А вы пишите глупости. Хотя... пишите дальше. И пусть дурь каждого видна будет))))

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Гость

10:53:08 28-12-2024

Гость (10:14:01 28-12-2024) Россия показывает всему миру, что наши договоренности ра... вот это да... я даже не знаю как это называть...терминальная стадия видимо

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Гость

12:01:09 28-12-2024

Гость (10:14:01 28-12-2024) Россия показывает всему миру, что наши договоренности ра... Гость, с каждой колокольни дурь видна по своему. У кого то колокольня повыше, а кого то пониже.

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Кхм...

00:02:49 28-12-2024

То есть, мы гордимся тем, что в Европе выросла цена на газ из-за того, что Россию выпнули из международного рынка?

"Вырву себе глаз - пусть у моей тёщи кривой зять будет."

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Андрей

00:56:46 28-12-2024

Миллион жизней с обеих сторон унесла война, а кого-то больше интересует транзит газа сохранить. Как-то дико! Поставляем газ тем, кто всушникам поставляет оружие чтобы нас убивать. Заботимся о том, чтобы европейцы покупали наш дешевый газ, не замерзли. А им то чихать на нас, голосуют за санкции и оружие против нас. Все же нам должны за этот газ.
Так на кой ляг прогибаться.

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Гость

08:30:26 28-12-2024

Андрей (00:56:46 28-12-2024) Миллион жизней с обеих сторон унесла война, а кого-то больше... кто хозяин этого газа? кто бабло гребет бульдозером?

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Гость

13:33:47 28-12-2024

Андрей (00:56:46 28-12-2024) Миллион жизней с обеих сторон унесла война, а кого-то больше... со строны украины положили восемь миллионов = 2 солдат + 4 мирных попавших + 2 искалеченных
еще 5 миллионов бежало куда глаза глядят кто на запад кто в РФ
газ идет в европу для того чтоб со стороны украины еще больше жертв не было
они и так падут - власть у них людоедская но рядовые людишки возможно выживут и они должны знать что выжить им именно Россия помогала а англосаксы их умертвляли

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Гость

13:59:41 28-12-2024

Гость (13:33:47 28-12-2024) со строны украины положили восемь миллионов = 2 солдат + 4 м... Гость, ты занизил потери в несколько раз, если послушать доклады наших генералов, то у них результаты на много больше.

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Гость

08:07:43 28-12-2024

А у нас тоже из-за этого цены на газ подскочили?

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Гость

08:31:08 28-12-2024

Всё равно доходы от продажи всех ресурсов народу не видать.

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Гость

10:37:45 28-12-2024

Гость (08:31:08 28-12-2024) Всё равно доходы от продажи всех ресурсов народу не видать.... Так половина доходов в государственный бюджет идет, из которого потом пенсии и зарплаты бюджетникам платят. Они на 70 процентов от продажи газа зависят

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Филипп Филиппыч

12:20:04 28-12-2024

Гость (10:37:45 28-12-2024) Так половина доходов в государственный бюджет идет, из котор... Гость, владыки этих богатств платят государству проценты от доходов, а остальное тырят по своим карманам, а государство их проценты, в процентном отношение делит в бюджетном мешке, как в спортлотЕ, каждой сестренке по дешевенькой сережке.

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Гость

15:29:55 28-12-2024

Филипп Филиппыч (12:20:04 28-12-2024) Гость, владыки этих богатств платят государству проценты от ... платят государству проценты от доходов --- они платят от своих доходов, то есть от своих 50 %, а 50 % плюс одна акция Газпрома это чистые доходы государства, которые идут в бюджет

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Гость

16:24:58 28-12-2024

Гость (10:37:45 28-12-2024) Так половина доходов в государственный бюджет идет, из котор... Вы,любезный,просто глупы. Газпром уже давно убыточен,ещё со времён, когда в Европу гнали много. Если бы не возврат НДС,это стало бы очевидным давным давно. Вся информация есть в свободном доступе,но для этого нужно высунуть голову из телевизора

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Гость

17:41:31 28-12-2024

Гость (16:24:58 28-12-2024) Вы,любезный,просто глупы. Газпром уже давно убыточен,ещё со ... Вы,любезный, настолько глупы, что мне пришлось сначала поржать, прежде чем ответить на вашу глупость. Перестаньте читать на заборе информацию про Газпром, вы все равно никогда не узнаете, какие у него доходы. Но при наличии мозгов и без этой информации можно понять, что наш бюджет в большей части зависит от продажи газа, а газ в большей части продает Газпром. А чтобы в мозгах что-то шевельнулось похожее на логику достаточно высунуть голову из зомбосайтов, инфа на которых еще слабее, чем на заборе

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Гость

16:33:16 29-12-2024

Гость (17:41:31 28-12-2024) Вы,любезный, настолько глупы, что мне пришлось сначала поржа... Я понимаю,что писать проще,чем читать. Но если открыть официальный отчёт ПАО Газпром,то там написано: убыток 1 квартала -450 миллиардов, убыток 2 квартала -31 миллиард, прибыль в 3 квартале 171,53 миллиарда. И это при возврате НДС. Но, видимо,голова вам чтобы есть в нее.

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Гость

08:32:56 28-12-2024

Он вроде бы сказал, что через Польшу можно. Труба на Украине старая и в 2025 году скорее всего взорвется. Много боезарядов там рядом взрывается, и свои, и чужие, поэтому в 2025 какой-то точно попадет, контракт же закончился

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Гость из будущего

12:08:18 28-12-2024

Гость (08:32:56 28-12-2024) Он вроде бы сказал, что через Польшу можно. Труба на Украине...
Ну да, а Польша уже бежит, теряя тапочки, заключать договор с РФ

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Гость

12:21:30 28-12-2024

Гость (08:32:56 28-12-2024) Он вроде бы сказал, что через Польшу можно. Труба на Украине... труба на украине проложена ссср еще в 1976 году. Вы что думаете украинцы ее красили, чистили и меняли?
там ржавое решето. К тому же через каждые 2 метар врезки - для воровства

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ППШариков

09:31:53 28-12-2024

Там ниток достаточно и без 404 можно прокачивать.

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Гость из будущего

12:07:21 28-12-2024

ППШариков (09:31:53 28-12-2024) Там ниток достаточно и без 404 можно прокачивать....
Ахаха... А за три года войны до этого видимо не додумались, да?

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ППШариков

14:00:46 28-12-2024

Гость из будущего (12:07:21 28-12-2024) Ахаха... А за три года войны до этого видимо не додумали... Прокачивали и раньше, а сейчас объемы прокачки увеличат.

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