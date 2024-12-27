Стоимость газа в Европе подскочила после слов Путина

Российский лидер усомнился в сохранении поставок газа через Украину

27 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Цены на природный газ в Европе резко выросли на фоне заявления президента России Владимира Путина о сохранении транзита через Украину. Об этом пишет Bloomberg.

"Фьючерсы на основные биржевые индексы в пятницу выросли на 5%, что стало самым большим скачком за неделю", – отмечается в материале.

После саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Владимир Путин заявил о готовности Москвы поставлять газ через Украину.

Однако президент уточнил, что это невозможно в условиях иска Киева против "Газпрома".