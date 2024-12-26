СМИ: после санкций ЕС в России упали цены на газ
На внутренний рынок РФ начали поступать дополнительные объемы СУГ
26 декабря 2024, 13:45, ИА Амител
Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России существенно снизилась в декабре, что связано с введением европейских санкций, ограничивающих экспорт этого топлива, сообщает Reuters.
Как пишет издание, цены упали вдвое из-за увеличения объема СУГ, направленного на внутренний рынок.
"Внутренние цены на СУГ в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями", – следует из расчетов Reuters.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует.
Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.
13:54:48 26-12-2024
На бирже упали, а в рознице нет. Как были 29-30 за литр, так и держат. Хотя на бирже 12т за тонну (в тонне примерно 1800 л).
14:17:42 26-12-2024
после санкций ЕС в России упали цены на газ ---- спасибо санкциям? А против бензина нет санкций, может усилить?
18:20:27 26-12-2024
Гость (14:17:42 26-12-2024) после санкций ЕС в России упали цены на газ ---- спасибо сан...
Так теперь он внутри страны станет дороже, чтобы компенсировать убытки
07:59:04 27-12-2024
Гость из будущего (18:20:27 26-12-2024) Так теперь он внутри страны станет дороже, чтобы компенс... станет дороже --- ага, а без этого дороже не делали, потому что были добрые
14:19:27 26-12-2024
Сейчас еще через неделю трубу в Европу закроют, что с ним делать тогда, может внутри страны использовать?
19:26:21 26-12-2024
Гость (14:19:27 26-12-2024) Сейчас еще через неделю трубу в Европу закроют, что с ним де... Вы это... Прекратите тут ценности чуждые пропагандировать.
14:45:03 26-12-2024
Кому-то придется компенсировать недополученную прибыль
15:08:18 26-12-2024
Гость (14:45:03 26-12-2024) Кому-то придется компенсировать недополученную прибыль... Купить побольше газа
15:20:03 26-12-2024
Байдена возмутил удар ВС РФ 25 декабря по объектам энергетики на Украине --- теперь фиг договоришься, они возмущены
16:50:34 26-12-2024
Вангую - внутри страны поднимут в 2 раза!!!....
19:38:11 26-12-2024
медведь-шатун (16:50:34 26-12-2024) Вангую - внутри страны поднимут в 2 раза!!!.... ... Они, как те свиньи под дубом не думают о будущем, уроют и дуб завалят.
08:02:12 27-12-2024
медведь-шатун (16:50:34 26-12-2024) Вангую - внутри страны поднимут в 2 раза!!!.... ... Да конечно, когда чего-то полно и девать некуда, на это надо цены поднимать, чтобы лучше покупали. Вон на икру цены задрали она лучше пошла
17:53:28 26-12-2024
Можно мне с биржи литров двадцать отлить?
18:13:09 26-12-2024
Нет худа без добра...
09:58:44 27-12-2024
Вот усатый сказочник, скорее всего в параллельном мире и упали.
10:36:56 27-12-2024
Сегодня новости - Путин: Контракт по транзиту газа через Украину до Нового года не заключат и вторая: Путин выразил готовность поставлять газ в ЕС через Польшу. Украина больше не нужна. И Польша уже как-то меньше рвется воевать. Она, в принципе, не против, но только вместе с США, а без США не хочет