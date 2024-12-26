СМИ: после санкций ЕС в России упали цены на газ

На внутренний рынок РФ начали поступать дополнительные объемы СУГ

26 декабря 2024, 13:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России существенно снизилась в декабре, что связано с введением европейских санкций, ограничивающих экспорт этого топлива, сообщает Reuters.

Как пишет издание, цены упали вдвое из-за увеличения объема СУГ, направленного на внутренний рынок.

"Внутренние цены на СУГ в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями", – следует из расчетов Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.