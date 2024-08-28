Стоимость концертов в России предложили ограничить после выступления SHAMAN

Средства, как считает автор инициативы, нужно направить на другие цели

28 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN предложил ввести предельную стоимость в 1 млн рублей для таких мероприятий. Он направил соответствующий запрос в правительство РФ, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил, что в Оренбурге заключили контракт на 16 млн рублей для проведения концерта с участием SHAMAN.

Даванков отметил, что подобные контракты заключают и в других регионах. Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн рублей.

В этой связи депутат считает, что необходимо ограничить стоимость госзакупок концертов на сумму не более 1 млн рублей в целях экономии средств, которые могут быть направлены на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.