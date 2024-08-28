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Стоимость концертов в России предложили ограничить после выступления SHAMAN

Средства, как считает автор инициативы, нужно направить на другие цели

28 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398
Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN предложил ввести предельную стоимость в 1 млн рублей для таких мероприятий. Он направил соответствующий запрос в правительство РФ, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил, что в Оренбурге заключили контракт на 16 млн рублей для проведения концерта с участием SHAMAN.

Даванков отметил, что подобные контракты заключают и в других регионах. Например, выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн рублей.

В этой связи депутат считает, что необходимо ограничить стоимость госзакупок концертов на сумму не более 1 млн рублей в целях экономии средств, которые могут быть направлены на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.

музыка законы

Комментарии 27

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Гость

08:44:08 28-08-2024

За миллион они максимум касету или CD-диск поставят с одной песней))))))

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Гость

08:45:42 28-08-2024

Да у нас же капитализмь, каждому за талант и труд достойное......

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Гость

08:52:49 28-08-2024

А откуда ценники такие у артистов? Шахтеру сколько пыли надо угольной передышать, чтоб 16 лямов заработать? А ведь труд шахтера стратегически важен. А чем важна глотка газманова или шамана? Несопоставимая разница, надо бы их приземлить конечно. Пиарится на псевдопатриотизме, под шумок капусту рубит. А случись чего, так же на Кипр и мотает.

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Гость

09:10:00 28-08-2024

Гость (08:52:49 28-08-2024) А откуда ценники такие у артистов? Шахтеру сколько пыли надо... А вы понимаете, что в ценник заложен не только гонорар артиста, но и работа осветителя, звукорежисера, транспортные расходы , стоимость инструментов, микрофонов , аудиоаппаратуры, зарплата музыкантов, аренда зала, затраты на создание треков, на рекламу и пр. и пр. и пр. ?

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Гость

09:27:18 28-08-2024

Гость (09:10:00 28-08-2024) А вы понимаете, что в ценник заложен не только гонорар артис... Забыл плюсануть затраты на фанеру

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Гость

11:39:03 28-08-2024

Гость (09:27:18 28-08-2024) Забыл плюсануть затраты на фанеру... создание треков чем вас не устроило?

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Гость

09:37:13 28-08-2024

Гость (08:52:49 28-08-2024) А откуда ценники такие у артистов? Шахтеру сколько пыли надо... Самые патриотичные гонорары у Сечина, Миллера, Грефа, и т.д. Они с них и жителям Курской области помогут, и больным детям и шахтерам в угольной пыли.

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1

09:13:47 28-08-2024

Дронов Ярослав, а точнее его продюсер Виктор Дробыш пользуются моментом популярности патриотичности Шамана, вот и гребут лопатой

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Гость

09:26:46 28-08-2024

1 (09:13:47 28-08-2024) Дронов Ярослав, а точнее его продюсер Виктор Дробыш пользуют...
С любителей этого ряженого и не зазорно. Глупость должна быть наказуема

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Гость

10:15:39 28-08-2024

Гость (09:26:46 28-08-2024) С любителей этого ряженого и не зазорно. Глупость должна... это из бюджета города/региона и прочего, а в него из кармана работающего.

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Бдыщ...

09:16:52 28-08-2024

Какой миллион? За фанеру? Это явное воровство! 5 тыщ рублей и хорош

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Гость

09:53:16 28-08-2024

Был уже Росконцерт с твердой таксой для певцов/артистов, около 5-10 руб. за выход, но это не мешало "звездам" грести бабки лопатой.

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Гость

09:53:36 28-08-2024

Всех много, а всего - мало. Поэтому те кого мало получают много, а те кого много получают мало

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Гость

10:25:21 28-08-2024

Гость (09:53:36 28-08-2024) Всех много, а всего - мало. Поэтому те кого мало получают мн...
Если поделить на всех многих то все будут получать мало, даже те кого мало. А это уже несправедливо по отношению к тем кого мало

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Гость

10:36:30 28-08-2024

Не могу понять - все САМИ несут им эти миллионы. а потом бурчат что те зарабатывают миллионы. Странные людишки.

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Гость

11:04:52 28-08-2024

Гость (10:36:30 28-08-2024) Не могу понять - все САМИ несут им эти миллионы. а потом бур... Ну как-то процедура Госзакупки не очень вписывается в теорию "САМИ несут"

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Мусик

10:57:28 28-08-2024

как легко людей на ненависть выдернуть.
на жадность, зависть...

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Гость

11:40:25 28-08-2024

Для начала необходимо запретить выступления под "фанеру" или другие электронное оборудование. Выступление должно быть "своим" голосом. Люди приходят слушать голос артиста а пластинку. У нас сразу отпадут многие "певцы". Гонорар должен соответствовать таланту артиста, но он должен понимать, что труд других людей не мене ценен чем его. Врач или тот кто выращивает хлеб имеет большее значение для народа. Должны быть рамки гонорара. Много денег "Халявных" плохо влияют на восприятие мира.

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Гость

12:06:31 28-08-2024

Гость (11:40:25 28-08-2024) Для начала необходимо запретить выступления под "фанеру" или... А еще "...взять все, да и поделить". Да?

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Гость

12:26:22 28-08-2024

Гость (11:40:25 28-08-2024) Для начала необходимо запретить выступления под "фанеру" или... Вот именно, а то еще "фанера" у некоторых артистов 20-летней давности...

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Гость

12:02:25 28-08-2024

Заметьте, всеми вами ненавистная Пугачева, обходится гораздо дешевле горячо любимого вами шамана.

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Гость

12:04:10 28-08-2024

Пусть выступают со сборов на концерт. Придут пять колек, заплатят по 500 рублей и пусть для них поют. И сразу будет ясно, кто артист народный, а кто так "назначенный быть горячо любимым"

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Гость

06:58:05 29-08-2024

Гость (12:04:10 28-08-2024) Пусть выступают со сборов на концерт. Придут пять колек, зап... а эта так и работает. Кроме "бесплатных" выступлений на днях города и пр.

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Гость

12:19:34 28-08-2024

Дорого - не приглашай, не заказывай, в чём проблема-то? Деньги бюджетные нерационально потратили? Ну так это преступление, пусть органы возбуждаются и судят ответственных.

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Гость

14:15:35 28-08-2024

Я это готов слушать только, если мне заплатят. Но, если кто-то готов платить за это, то пусть платит. Может деньги в заначках чиновников, да силовиков поискать? Вдруг у кого ещё золотые унитазы

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Гость

17:51:15 28-08-2024

Никогда не понимала миллионных гонораров наших звезд ...

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Гость

18:09:20 28-08-2024

таких псевдопатриотов гнать лопатой надо. В Великую отечественную артисты ездили на фронт поднимать боевой дух воинов не за миллионы же. А это позорище наживаться на патриотизме

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