SHAMAN спел песню с мальчиком из Барнаула, потерявшим папу на СВО
Вместе они представили новую песню "Отец"
23 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) исполнил новую песню "Отец" вместе с 11-летним барнаульцем Егором Бахаревым. Об этом сообщают "Известия".
"Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче. Меня очень тронула история про отца. Егор так об этом рассказывал, что сердце разбивается. У меня прям там родилась идея написать песню для нас, и я это сделал. Назвал ее "Отец" в честь погибшего", - рассказал SHAMAN журналистам.
Егор Бахарев ранее под гитару исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" на передаче "Песни от всей души" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.
15:01:08 23-08-2024
реву...
15:14:32 23-08-2024
Дай Бог мальчику здоровья, выдержки , сил! Пусть shaman его не оставит, а помогает
15:20:56 23-08-2024
Молодец Шаман, душевно получилось.
15:21:46 23-08-2024
до слез.
16:35:46 23-08-2024
За те десятки миллионов, что он получает, купаясь в роскоши, почему бы и не спеть, когда другие купаются в окопной жиже под роями китайских дронов.
17:33:53 23-08-2024
Не люблю этого артиста.
17:40:32 23-08-2024
Вы не минусуйте,его отец и вас защитил.
20:57:24 23-08-2024
Александр (17:40:32 23-08-2024) Вы не минусуйте,его отец и вас защитил. ... Это бандеровцы местные минусуют. Их коробит до диареи все, что связано с нашими бойцами.
10:34:07 24-08-2024
Гость (20:57:24 23-08-2024) Это бандеровцы местные минусуют. Их коробит до диареи все, ч... Не бандеровцы, а власовцы. "Перед нами бандеровцы, позади нас власовцы" - дословно цитата.
21:45:22 23-08-2024
Всё правильно, Шаман чувствительный человек! Как он облегчил психологическую травму Егору! Егор очень хорошо поёт! Будьтетвсе здоровы и, не дай бог вам в 11 лет терять отца!
10:11:56 24-08-2024
Сколько лет мальчику - родители дали разрешение ?
14:02:47 24-08-2024
Где Бастрыкин (10:11:56 24-08-2024) Сколько лет мальчику - родители дали разрешение ?... Читать умете? Отец мальчика погиб на СВО. Это во-первых. А во-вторых, думаю, все сделано, как положено. А от вашего комментария как-то гаденько.
10:57:45 28-08-2024
Гость (14:02:47 24-08-2024) Читать умете? Отец мальчика погиб на СВО. Это во-первых. А в... а мне гаденько от такого дешевого популизма и от людей которым он нравится