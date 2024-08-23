SHAMAN спел песню с мальчиком из Барнаула, потерявшим папу на СВО

Вместе они представили новую песню "Отец"

23 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) исполнил новую песню "Отец" вместе с 11-летним барнаульцем Егором Бахаревым. Об этом сообщают "Известия".

"Я познакомился с Егором 9 мая на телепередаче. Меня очень тронула история про отца. Егор так об этом рассказывал, что сердце разбивается. У меня прям там родилась идея написать песню для нас, и я это сделал. Назвал ее "Отец" в честь погибшего", - рассказал SHAMAN журналистам.

Егор Бахарев ранее под гитару исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" на передаче "Песни от всей души" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.