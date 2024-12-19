По мнению эксперта, не стоит ждать значительного снижения цен на первичное жилье

19 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Новостройка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в ноябре, по сравнению с октябрем, стоимость квартир в новостройках снизилась на 2%, сообщает "Авито".

"Цены на квартиры в новостройках в среднем по стране выросли на 0,6%, но снизились в 18 из 44 городов, попавших в исследование. Самая заметная динамика – в Ставрополе и Самаре (-7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (-2%)", – говорится в исследовании.

В Барнауле средняя стоимость квартир в новостройках составляет 7,6 млн рублей.

Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, не стоит ждать значительного снижения цен на первичное жилье с учетом сохраняющейся активности покупателей и возросшей кредитной нагрузки застройщиков.