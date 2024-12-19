Стоимость квартир в новостройках Барнаула снизилась за месяц
По мнению эксперта, не стоит ждать значительного снижения цен на первичное жилье
19 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле в ноябре, по сравнению с октябрем, стоимость квартир в новостройках снизилась на 2%, сообщает "Авито".
"Цены на квартиры в новостройках в среднем по стране выросли на 0,6%, но снизились в 18 из 44 городов, попавших в исследование. Самая заметная динамика – в Ставрополе и Самаре (-7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (-2%)", – говорится в исследовании.
В Барнауле средняя стоимость квартир в новостройках составляет 7,6 млн рублей.
Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, не стоит ждать значительного снижения цен на первичное жилье с учетом сохраняющейся активности покупателей и возросшей кредитной нагрузки застройщиков.
"Динамика стоимости, которую мы наблюдаем последние месяцы, в первую очередь связана с изменением структуры предложения – оно пополняется более доступными объектами на ранних этапах строительства. Также на снижение средних цен влияют дисконты, которые предлагают застройщики", – пояснил эксперт.
17:26:02 19-12-2024
Сначала надули ПУЗЫРЬ, сейчас развивается КРИЗИС, дальше будет "веселее". Рынок инертен, чудес не ждите.
09:17:11 20-12-2024
Это только начало...
14:14:21 20-12-2024
7 лямов. Если тебя есть 7 лямов то еще +3 это ни о чем, а это уже апартаменты в Мск.