Стоимость поездки на такси рекордно вырастет с сентября из-за нового закона
Эксперты прогнозируют подорожание услуг такси до 30%
09 августа 2023, 14:27, ИА Амител
Стоимость поездки на такси в России за десятилетний период с 2014-го по 2023 год достигла исторического максимума – 32,53 рубля на 1 км пути, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
По официальным данным, только в первой половине 2023 года – с января по июнь – стоимость услуги выросла на 4,03%. Однако, как отметил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников, с начала года цена поездки выросла гораздо сильнее: на 25% – в регионах, на 40% – в Москве.
Эксперты называют несколько причин роста стоимости. Одна из них – подорожание автомобилей на фоне антироссийских санкций. Сейчас срок эксплуатации большинства машин уже подходит к концу или они уже выбыли, при этом зарубежные автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией, а у российских предприятий возникли проблемы с комплектующими.
Более затратными стали амортизация, лизинговые платежи и техобслуживание. Дорожают расходные материалы и топливо, растут и зарплаты водителей. В итоге постоянно становится дороже себестоимость перевозок.
Эксперты прогнозируют, что с 1 сентября 2023 года подорожание услуг такси составит до 30%. Это связано с законом, который накануне подписал президент России Владимир Путин. К примеру, таксистов обяжут иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков – придется покупать страховой полис для такси, который в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.
14:38:10 09-08-2023
Походу началось , со всех сторон ... Точно к дедушки 'всё по плану " ???
14:39:45 09-08-2023
С 1 сентября население ждет удивительный день знаний по всем направлениям о том, какие они "дорогие россияне"
14:40:34 09-08-2023
Это хорошо!
14:55:38 09-08-2023
Скоро выборы
14:56:11 09-08-2023
У дедушки Байдена все по плану
15:42:27 09-08-2023
Гость (14:56:11 09-08-2023) У дедушки Байдена все по плану... Народ не жалуется
14:57:26 09-08-2023
Доходы населения, вообще-то тоже увеличились неслабо!!!
18:45:30 09-08-2023
Гость (14:57:26 09-08-2023) Доходы населения, вообще-то тоже увеличились неслабо!!!... У какого населения?
14:57:48 09-08-2023
Вообще всем дедушкам это до лампочки. Даже некоторым девушкам
15:04:54 09-08-2023
Сейчас срок эксплуатации большинства машин уже подходит к концу или они уже выбыли///Куда этот хлам пойдет?
16:31:07 09-08-2023
Если правительство не может дать людям достойные зарплаты, необходимо заморозить все законы, которые увеличивают расходы населения.
09:40:11 10-08-2023
Гость (16:31:07 09-08-2023) Если правительство не может дать людям достойные зарплаты, н... вы за движение кроватей?
10:47:24 10-08-2023
Молодца. Инфляция- двигатель прогресса и признак цивилизованных, развитых, демократичных и свободных стран.