Стоимость поездки на такси рекордно вырастет с сентября из-за нового закона

Эксперты прогнозируют подорожание услуг такси до 30%

09 августа 2023, 14:27, ИА Амител

Такси / Фото: wirestock / freepik.com

Стоимость поездки на такси в России за десятилетний период с 2014-го по 2023 год достигла исторического максимума – 32,53 рубля на 1 км пути, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

По официальным данным, только в первой половине 2023 года – с января по июнь – стоимость услуги выросла на 4,03%. Однако, как отметил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников, с начала года цена поездки выросла гораздо сильнее: на 25% – в регионах, на 40% – в Москве.

Эксперты называют несколько причин роста стоимости. Одна из них – подорожание автомобилей на фоне антироссийских санкций. Сейчас срок эксплуатации большинства машин уже подходит к концу или они уже выбыли, при этом зарубежные автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией, а у российских предприятий возникли проблемы с комплектующими.

Более затратными стали амортизация, лизинговые платежи и техобслуживание. Дорожают расходные материалы и топливо, растут и зарплаты водителей. В итоге постоянно становится дороже себестоимость перевозок.

Эксперты прогнозируют, что с 1 сентября 2023 года подорожание услуг такси составит до 30%. Это связано с законом, который накануне подписал президент России Владимир Путин. К примеру, таксистов обяжут иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков – придется покупать страховой полис для такси, который в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.