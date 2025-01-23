Стоимость продуктов для приготовления борща за 2024 год выросла на 32%
В публикации отмечается, что дешевле всего приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины
23 января 2025, 18:30, ИА Амител
Стоимость продуктов питания для приготовления борща по итогам 2024 года выросла на 32%. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на информацию аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
В публикации отмечается, что дешевле всего приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины. Стоимость набора с последней выросла на 3,7%, до 90,5 рубля, в декабре по отношению к ноябрю и на 28% – за год.
"Борщ со свининой в декабре вырос в цене на 4%, до 78 руб., а год к году подорожал на 25%. Борщ с курицей по итогам декабря подорожал на 8,8%, до 68 руб., а за весь 2024 год цены на него выросли на 31,6%", – заявили в АКОРТ, не уточнив, о каком объеме борща идет речь.
19:01:26 23-01-2025
Тем не менее инфляция за 24-ый год составила не 32%, а всего лишь "9,52", да и то после "скрупулёзного" пересчёта в январе 25-го...
19:02:58 23-01-2025
В моей реальности Борщ на говядине.
А вы как знаете - хоть куриные кубики магги жр..кушайте.
06:59:29 24-01-2025
Musik (19:02:58 23-01-2025) В моей реальности Борщ на говядине.А вы как знаете - хот... Плюсану
13:18:28 24-01-2025
Musik (19:02:58 23-01-2025) В моей реальности Борщ на говядине.А вы как знаете - хот... в моем детстве бабуля готовила борщ из 3 видов мяса...косточка говяжья, кусочек свинины и немного курицы
19:19:22 23-01-2025
Да вы что, сказали же инфляция за год 9,5, сегодня цена на говядину "приятно" удивила, мякоть 1000 руб за кило на рынке, вот зарплаты бы так росли как цены.
19:30:38 23-01-2025
А пенсии на 7,3- 9,5%. Какие борщи с мясом?
06:59:17 24-01-2025
Гость (19:30:38 23-01-2025) А пенсии на 7,3- 9,5%. Какие борщи с мясом?... Надоели со своими пенсиями
09:27:30 24-01-2025
Гость (06:59:17 24-01-2025) Надоели со своими пенсиями... а вы что бабочка однодневка которой не думает о будущем
19:37:44 23-01-2025
От объема никак не зависит процент подорожания) Но инфляция у нас сколько там? 11?)
20:23:58 23-01-2025
эти советчики могут хоть на куриных потрошках, на которые жеглов так облизывался.
так ему и сахар с яичным порошком за счастье были.
борщ только из говяжки.
советовать варить из курицы, это как правильно заметил Воланд: рыба бывает только первой свежести и никакой другой.
23:55:42 23-01-2025
На курином дешевле....А на воде-вообще сказка,ещё и доход принесет.
00:18:57 24-01-2025
А Алтайкрайстат сказал мы стали тратить на продукты на 8% больше за 2024 год.