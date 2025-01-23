Стоимость продуктов для приготовления борща за 2024 год выросла на 32%

В публикации отмечается, что дешевле всего приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины

23 января 2025, 18:30, ИА Амител

Стоимость продуктов питания для приготовления борща по итогам 2024 года выросла на 32%. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на информацию аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В публикации отмечается, что дешевле всего приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины. Стоимость набора с последней выросла на 3,7%, до 90,5 рубля, в декабре по отношению к ноябрю и на 28% – за год.