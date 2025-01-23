Эксперты: цены на бензин в Алтайском крае продолжат расти в "ползучем" режиме

Резкого подорожания топлива при этом не прогнозируют

23 января 2025, 10:00, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Возможное подорожание бензина начали активно обсуждать российские СМИ. При этом эксперты из Алтайского края заявили, что в регионе не будет резкого подъема цен на горючее, однако они могут расти в "ползучем" режиме. Об этом сообщает "Толк".

Ожидания специалистов схожи: рост цен продолжится в "привычном" режиме без потрясений.

Экономист Игорь Шумилов отмечает, что большого подорожания бензина в ближайшем будущем не ожидается: в данный момент на рост цен не влияют никакие экстраординарные факторы. При этом, с его слов, в "ползучем" режиме рост будет продолжаться.

Также Шумилов уверен, что сейчас более ощутимые подорожания происходят в других сегментах:

"Самые большие дыры в кошельке создает не бензин, а ЖКХ и продукты питания – мясо, сыр, овощи и фрукты, а также одежда и обувь", – рассказал изданию эксперт.

Далек от тревожных прогнозов и вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Он утверждает, что при росте тарифов естественных монополий, заработной платы, а также налогов и акцизов на нефтепродукты не предвидится полной стабилизации цен и прекращения удорожания топлива. При этом Матвейко считает, что за пределы темпов роста последних пяти-шести лет удорожание не выйдет. По его словам, оно будет примерно соответствовать темпам инфляции.

Более заметным может стать рост стоимости высокооктановых видов топлива: их цена минимально регулируется государством, что открывает "пространство" для повышения цен.

"У меня есть уверенность, что резких скачков, как, например, мы наблюдаем в случае с овощами и фруктами, не будет", – сказал эксперт "Толку".

Президент союза "Федерация автовладельцев" Андрей Рузавин также считает, что в ближайшее время резкого скачка цен на бензин ждать не стоит. Определенный рост при этом неизбежен из-за уже упомянутого акциза на нефтепродукты. В 2025 году он стал больше, чем годом ранее.

По мнению Рузавина, цены на бензин в ближайшее время вырастут на 8-10%. Это повлечет за собой удорожание логистики и рост цен на "товары народного потребления". По его оценке, он составит от 2 до 5%.

Напомним, ранее российские эксперты спрогнозировали рост цен на бензин в 2025 году на 5-8,5%.