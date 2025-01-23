Эксперты: цены на бензин в Алтайском крае продолжат расти в "ползучем" режиме
Резкого подорожания топлива при этом не прогнозируют
23 января 2025, 10:00, ИА Амител
Возможное подорожание бензина начали активно обсуждать российские СМИ. При этом эксперты из Алтайского края заявили, что в регионе не будет резкого подъема цен на горючее, однако они могут расти в "ползучем" режиме. Об этом сообщает "Толк".
Ожидания специалистов схожи: рост цен продолжится в "привычном" режиме без потрясений.
Экономист Игорь Шумилов отмечает, что большого подорожания бензина в ближайшем будущем не ожидается: в данный момент на рост цен не влияют никакие экстраординарные факторы. При этом, с его слов, в "ползучем" режиме рост будет продолжаться.
Также Шумилов уверен, что сейчас более ощутимые подорожания происходят в других сегментах:
"Самые большие дыры в кошельке создает не бензин, а ЖКХ и продукты питания – мясо, сыр, овощи и фрукты, а также одежда и обувь", – рассказал изданию эксперт.
Далек от тревожных прогнозов и вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Он утверждает, что при росте тарифов естественных монополий, заработной платы, а также налогов и акцизов на нефтепродукты не предвидится полной стабилизации цен и прекращения удорожания топлива. При этом Матвейко считает, что за пределы темпов роста последних пяти-шести лет удорожание не выйдет. По его словам, оно будет примерно соответствовать темпам инфляции.
Более заметным может стать рост стоимости высокооктановых видов топлива: их цена минимально регулируется государством, что открывает "пространство" для повышения цен.
"У меня есть уверенность, что резких скачков, как, например, мы наблюдаем в случае с овощами и фруктами, не будет", – сказал эксперт "Толку".
Президент союза "Федерация автовладельцев" Андрей Рузавин также считает, что в ближайшее время резкого скачка цен на бензин ждать не стоит. Определенный рост при этом неизбежен из-за уже упомянутого акциза на нефтепродукты. В 2025 году он стал больше, чем годом ранее.
По мнению Рузавина, цены на бензин в ближайшее время вырастут на 8-10%. Это повлечет за собой удорожание логистики и рост цен на "товары народного потребления". По его оценке, он составит от 2 до 5%.
Напомним, ранее российские эксперты спрогнозировали рост цен на бензин в 2025 году на 5-8,5%.
"Прогнозы на 2025 год остаются умеренно оптимистичными, и ожидается, что цены на топливо изменятся в пределах уровня инфляции. Правительство будет стремиться удержать рост цен в рамках инфляционных показателей. Однако повышение акцизов на топливо, запланированное с 1 января, станет одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость бензина", – заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
10:07:49 23-01-2025
Душегубы
Когда у них уже харя треснет?
Изю Сечина Господь наказал за жадность. Нет снова за своё. Решил к гробешнику карманы пришить?
10:13:26 23-01-2025
- "Эксперты: цены на бензин в Алтайском крае продолжат расти в "ползучем" режиме" Что в Алтайском крае не ползет? Скоро живые будут завидовать мертвым.
10:25:54 23-01-2025
Цены растут, только более хитрым способом. Государство замедляет цены, субсидируя топливную промышленность, в обмен на то что производители топлива не будут резко повышать цены. Надеюсь не надо пояснять откуда у государства деньги. Плата за топливо разбита на две части, одна явная в виде ценника на АЗС, а другая скрытая в виде субсидий которые оплатил налогоплательщик. Вот такая математика.
10:35:47 23-01-2025
Гость (10:25:54 23-01-2025) Цены растут, только более хитрым способом. Государство замед... Гость, ты чё хитро мудрый? Сказки про серого бычка рассказываешь?
10:33:29 23-01-2025
откуда берутся все эти эксперты? Дыры самые большие не в продуктах питания а в головах экспертов, которые не понмиают, что тот же сыр и прочее доставляется в магазинчик на полочку для эксперта на транспорте, который не воздухом питается а топливом. Соответственно подорожание топлива напрямую связывается с дорожанием ПРОДУКТОВ ВСЕХ. а подорожание сыра не сказывается обратно.
Увольняйте нафиг этих долбнаых экспертов. Из за таких безграмотных специалистов, в стране и складывается такая ситуация.
11:00:15 23-01-2025
Ползучий случай
11:03:54 23-01-2025
акциз, всякие нефтянские поборы 0 все это формирует цену.
плюс жабонька, когда можно поднять цену, заболтав это всякими индексами, инфляцией и прочей сложной международной обстановкой.
поэтому и в казахстане бенин в полтора раза дешевле, там жрут просто меньше, а мож побаиваются. а может и то и другое.
11:20:54 23-01-2025
Топливный рынок в РФ монопольный. На нем буквально 2-3 игрока занимающие 95% рынка. Соответственно в этом случае возможно не рыночное ценнобразование, картельные сговоры например. Но с другой стороны все эти игроки абсолютно подконтрольны лично Путину. В любом случае, цена топлива в РФ не отображает реальный спрос и предложение.
11:52:27 23-01-2025
Цены вниз пойдут когда запрвки начнут гореть
12:38:20 23-01-2025
цены, встовайте в полный рост уже!