Стоимость "школьного набора" за год выросла на 7%

Многие родители в июле покупали прежде всего более дорогие товары

31 июля 2023, 13:19, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru

Стоимость минимального "школьного набора" в июле 2023 года в среднем по России составила 13,47 тыс. рублей – это на 7% больше, чем в июле 2022 года, сообщает аналитический ресурс "Чек Индекс".

Средний чек покупки рюкзака – 1890 рублей, дневника – 201 рубль, пенала с канцелярией – 937 рублей, набор тетрадей – 333 рубля, школьной формы – 2909 рублей, детских кроссовок – 1265 рублей, туфель – 1642 рубля, футболок – 500 рублей.

"Основные покупатели школьной продукции в начале и середине лета – родители первоклассников. В этом году в первый класс планируют пойти порядка 2 млн детей", – говорится в исследовании на основе данных о покупках более чем 1,1 млн онлайн-касс по всей стране.

Отмечается, что многие родители в июле покупали прежде всего более дорогие товары, такие как рюкзак и кроссовки.