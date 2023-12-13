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Стоимость такси в морозы и дожди предложили ограничить

Депутат ГД отметил, что непогода провоцирует подорожание такси до шокирующей стоимости

13 декабря 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость такси во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий, пишет RT. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса.

Милонов отметил, что непогода так провоцирует подорожание такси, что цены становятся шоком для людей.

"Услуги стали многим не по карману", – подчеркнул депутат.

При этом, добавил Милонов, для многих россиян такси уже давно перестало быть роскошью и служит единственным оптимальным видом транспорта.

В связи с этим парламентарий предложил ограничить максимальную стоимость услуг такси во время экстремальной и неблагоприятной погоды.

депутаты инициативы Такси

Комментарии 8

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Гость

15:48:48 13-12-2023

отдайте милонову таблетки изверги!

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Гость

17:49:27 13-12-2023

Называется шизофрения! Одной рукой строят капитализм, другой пытаются управлять ситуацией...!? Как говорится: хотят жить как Абрамович а управлять как Сталин...! Так не бывает! По крайней мере не долго. "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время" ©

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Гость

18:55:22 13-12-2023

И че делать?

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Гость

19:22:20 13-12-2023

Дорого не едет

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Гость

19:30:07 13-12-2023

Ну тогда и желающих на линию выезжать не будет, цены отрегулировали, остались без такси.

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Гость

20:25:45 13-12-2023

Редкостный.........................

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Гость

20:31:58 13-12-2023

Чего обсуждать! Сделают и поедем!

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Пузырек

12:02:47 14-12-2023

Заголовок - "Предложили", а новость о бреднях Милонова.

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