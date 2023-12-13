Стоимость такси в морозы и дожди предложили ограничить
Депутат ГД отметил, что непогода провоцирует подорожание такси до шокирующей стоимости
13 декабря 2023, 15:28, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость такси во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий, пишет RT. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса.
Милонов отметил, что непогода так провоцирует подорожание такси, что цены становятся шоком для людей.
"Услуги стали многим не по карману", – подчеркнул депутат.
При этом, добавил Милонов, для многих россиян такси уже давно перестало быть роскошью и служит единственным оптимальным видом транспорта.
В связи с этим парламентарий предложил ограничить максимальную стоимость услуг такси во время экстремальной и неблагоприятной погоды.
15:48:48 13-12-2023
отдайте милонову таблетки изверги!
17:49:27 13-12-2023
Называется шизофрения! Одной рукой строят капитализм, другой пытаются управлять ситуацией...!? Как говорится: хотят жить как Абрамович а управлять как Сталин...! Так не бывает! По крайней мере не долго. "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время" ©
18:55:22 13-12-2023
И че делать?
19:22:20 13-12-2023
Дорого не едет
19:30:07 13-12-2023
Ну тогда и желающих на линию выезжать не будет, цены отрегулировали, остались без такси.
20:25:45 13-12-2023
Редкостный.........................
20:31:58 13-12-2023
Чего обсуждать! Сделают и поедем!
12:02:47 14-12-2023
Заголовок - "Предложили", а новость о бреднях Милонова.