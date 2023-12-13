Стоимость такси в морозы и дожди предложили ограничить

Депутат ГД отметил, что непогода провоцирует подорожание такси до шокирующей стоимости

13 декабря 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость такси во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий, пишет RT. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса.

Милонов отметил, что непогода так провоцирует подорожание такси, что цены становятся шоком для людей.

"Услуги стали многим не по карману", – подчеркнул депутат.

При этом, добавил Милонов, для многих россиян такси уже давно перестало быть роскошью и служит единственным оптимальным видом транспорта.

В связи с этим парламентарий предложил ограничить максимальную стоимость услуг такси во время экстремальной и неблагоприятной погоды.